Incorpora la afeitadora Philips series 5000 a tu aseo matutino, ¡no te arrepentirás!

Esta afeitadora eléctrica de Philips se convertirá en un imprescindible, lleva a cabo un afeitado sencillo, limpio y cómodo sin ser agresiva para la piel.

Esta máquina nos proporciona un afeitado apurado y eficaz con una comodidad óptima para la piel. Las cuchillas autoafilables proporcionan un afeitado limpio y eficaz con una comodidad óptima para la piel. Las cubiertas curvadas protegen la piel de las cuchillas, que cortan suavemente el vello justo por encima del nivel de la piel

Al mantener el contacto con la piel el resultado es un afeitado cómodo y suave. Los cabezales totalmente flexibles giran 360 ° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto con la piel óptimo y de un afeitado suave con la piel.

Es una afeitadora de fácil montaje para lucir un perfilado de patillas y de bigote perfecto. Activa nuestro recortador de precisión, que trata con suavidad tu piel, para darle el toque final a tu look. Es ideal para mantener el bigote y recortar las patillas.

Cuenta con una empuñadura ergonómico de goma antideslizante. La afeitadora está diseñada con un agarre ergonómico para que cada movimiento resulte natural. El mango ergonómico con goma antideslizante te permite afeitarte fácilmente incluso bajo la ducha.

Podrás elegir el afeitado que mejor se adapte a ti en cada circunstancia, en seco o refrescante en húmedo. Una afeitadora en seco y en húmedo que se adapta a tus preferencias. Elige un afeitado cómodo en seco o combina tu espuma o gel favoritos para disfrutar de un refrescante afeitado en húmedo.

Se abre con un toque para una limpieza sencilla los que te permite limpiar la afeitadora con facilidad. Abre el cabezal de la afeitadora, con solo tocar un botón, y enjuaga con agua.

Te permite hasta 50 minutos de afeitado sin cables una vez cargada por completo. Aféitate sin cables durante un máximo de 50 minutos después de cargar la batería por completo.

Además se carga por completo en una hora. Carga completamente tu afeitadora de Philips en solo 1 hora con la potente batería de iones de litio de bajo consumo. ¿Tienes prisa? Enchufa la afeitadora durante 5 minutos y consigue la energía suficiente para un afeitado completo.

Cuenta con pantalla LED con iconos para usar la afeitadora de forma intuitiva. La intuitiva pantalla muestra información relevante, lo que te permite obtener el mejor rendimiento de la afeitadora:

Indicador de batería de 1 nivel

Indicador de limpieza

Indicador de batería baja

Indicador de sustitución del cabezal

Indicador de bloqueo para viajes

Existe un mito que muchos conoceréis y es que cuando usamos cuchilla o afeitadora creemos que el pelo se fortalece y crece mas gordo y fuerte cada vez y realmente no es así. El vello se estrecha de forma natural hacia el extremo. Por lo que, cuando las cuchillas cortan la punta se genera la impresión de que hay mayor grosor.

Además, el mito acerca de que sale más oscuro tampoco es real ya que es el mismo color que el pelo que recién acabas de cortar, simplemente la oscuridad se debe a que ese pelo aún no ha sido expuesto al sol ni quisimos que lo aclaren, por lo que al no tener ese tipo de desgaste de color parece que cada vez sale más oscuro. Tampoco crece mayor cantidad mientras más te afeites, ni crece más rápido, por lo que si realmente te sientes cómodo usando cuchillas no tienes de que preocuparte.