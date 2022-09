El pintalabios nude más bonito y favorecedor tiene ahora un precio increíble en Sephora

Dar con el color de barra de labios que le vaya bien al tono de tu piel no es una tarea sencilla. Existen en el mercado infinidad de marcas y tonos diferentes que aseguran los mejores resultados para tu maquillaje, sin embargo, no todos cumplen lo que prometen. Conseguir unos labios bonitos no depende solo del color de barra de labios que desees utilizar, también es importante que sus ingredientes sean de calidad y que protejan, nutran e hidraten tus labios.

Una de las marcas de cosmética mejor valoradas del mercado, Charlotte Tilbury, ofrece su mejor barra de labios en tonos nude con un descuento del 20% solo en la página web de Sephora, hasta el próximo 23 de septiembre. Para disfrutar de él, tan solo tienes que incluir la palabra MAKEUP antes de finalizar tu compra. De esta manera, te costará 28,79€, en lugar de 35,99€, y puedes escogerlo hasta en doce tonos diferentes.

Comprar en Sephora por ( 35,99€ ) 28,79€

La barra de labios Charlotte Tilbury Matte Revolution es un labial fabricado con extracto de achiote y orquídea que suaviza, protege e hidrata tus labios. Te da un aspecto más joven y saludable y hace que tu maquillaje brille por más tiempo. Sus pigmentos brillantes en 3D consiguen unos labios más grandes y voluminosos.

Está compuesto de triglicéridos combinados con una mezcla perfecta de aceites y ceras que aportan un color duradero a los labios. Además, su revolucionaria punta cuadrada biselada imita la forma de un pincel de labios para una aplicación ligera y precisa.

Se trata de un producto apto para veganos, ya que ninguno de sus ingredientes tiene procedencia animal, ni están testados en ellos. Se trata, de hecho, de un producto respetuoso con el medio ambiente.

La marca de cosméticos Charlotte Tilbury ha revolucionado la industria de la belleza al enfocar sus productos de maquillaje en mujeres de todas las edades. Su objetivo es compartir el poder del maquillaje y mostrar a las mujeres lo sencillo que es sacar la mejor versión de sí mismas.

Esta promoción estará disponible solo hasta el próximo día 23 de septiembre. Introduce el código MAKEUP y disfruta del 20% de descuento en el mejor labial de Charlotte Tilbury. ¡Date prisa y disfruta de esta superoferta!