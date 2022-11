¿Quieres lucir el pelo perfecto? Consigue la plancha GHD Max con más de un 30% de descuento

Una plancha del pelo es uno de los pocos utensilios que se adapta a cualquier tipo de pelo y consigue unos resultados excepcionales, consiguiendo así que sea muy vendido, sobre todo entre el público femenino. Aprovechado que estamos inmersos en la semana del Black Friday, Amazon nos ofrece este modelo GHD max que cuenta con más de 2.000 valoraciones y tiene un 33% de descuento como motivo de esta gran semana.

Con la tecnología 'dual zone' incorporada, disponible en color negro y apta para cualquier tipo de pelo, este producto es el regalo ideal para cualquier amiga o familiar que quiera cuidar su cabello de una manera especial y lucir un nuevo look.

Crea tu look en la mitad de tiempo gracias a este producto que alisará tu pelo a toda velocidad. Se trata de una plancha de pelo profesional con placas anchas que son ideales para alisar todo tipo de cabellos, ya sea largo, grueso o rizado. Obtendrás una versatilidad total en tu peinado gracias a un diseño redondeado y elegante con el que conseguirás los mejores resultados posibles creando una amplia gama de looks.

Esta plancha está equipada con dos sensores de última generación que distribuyen uniformemente el calor, convirtiéndola en una de las mejores planchas del mercado. Su avanzada tecnología de calor mantiene una temperatura homogénea y constante de 185ºC, desde la raíz hasta la punta para obtener un resultado óptimo sin comprometer la salud y el brillo natural de tu cabello. Conseguirás un resultado impecable de forma rápida y fácil.

Comprar en Amazon por 159,99€(antes 239,00€).

Ghd max ha sido creada con el objetivo de mantener una tensión saludable y una transferencia eficiente del calor desde sus placas a todo el cabello. Las placas lisas y contorneadas de GHD max se deslizan sin ningún esfuerzo por el cabello y, gracias a sus bordes curvos, podrás conseguir un alisado perfecto o preciosas ondas naturales y suaves.

Con un tiempo de calentamiento de 30 segundos y un modo de reposo automático que apaga la styler tras 30 minutos de actividad, podrás peinarte de forma rápida y segura aunque tengas el pelo grueso.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Me hablaron de la marca en la peluquería y he de decir que es sensacional, un acabado impecable. Tenia otra plancha mas finita de otra marca puntera que alcanza los 210° pero esta me deja el pelo perfecto en muy poco tiempo y a 185, lo cual es mucho mejor para el pelo".

"Me animé, dudé por el precio y acerté de lleno. Nada que ver con planchas convencionales. Mi pelo es rizado y muy abundante. Planchado rápido, suave. Sin regulador de temperatura pero alcanzan temperatura ideal, no sé cual en segundos. Ligeras a pesar del tamaño, manejables".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.