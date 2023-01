El pulverizador de aceite perfecto para tu freidora de aire

Utilizar el aceite en spray permite añadir la cantidad adecuada a tu receta sin excederte. Es una manera de controlar cada uso y que no te sobre ningún charco de aceite en el fondo de cada plato que cocines. Está demostrado que, además de utilizar menos aceite, es mucho más limpio ya que no gotea y, de esta manera, evitamos su exceso en ensaladas, sartenes, etc. Amazon, como siempre, nos ofrece soluciones para todos los ámbitos y este no iba a ser menos. Disfruta de este pulverizador de aceite que cuenta con más de 1.500 valoraciones y empieza el año comiendo sano.

El diseño de este atomizador de aceite está hecho para conseguir una ligera niebla fina perfecta que sea capaz de repartir de manera uniforme en una sartén, una freidora de aire o un horno, entre otros.

Es el producto ideal para aquellos que tengan que seguir una dieta o, simplemente, quieran bajar el consumo de calorías diario. Además, gracias al diseño transparente de la botella dosificadora podrás reconocer con facilidad el estado y la cantidad de líquido restante.

El srpay pulverizador de aceite ActivoTex tiene una capacidad de 300 ml, suficiente para conseguir una alta durabilidad junto a un continúo uso. Este atomizador tiene un sistema de cierre que consigue que sea estanco y no derrame líquidos al exterior. A la misma vez, cuenta con una válvula que sirve de herramienta vital para este producto. Es la responsable de garantizar hasta el último uso del aceite en la botella, aumentando el provecho que se le pueda dar a este utensilio de cocina.

Un disparo de la aceitera en spray supone aproximadamente 1 gramo de aceite que son 9 kcal mientras que, por el contrario, una cucharada de aceite de oliva tiene aproximadamente 13 gramos de aceite que significan 117 kcal.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Corresponde con las fotos y la descripción. Pulveriza fenomenal. El pulsador funciona bien, va suave. En general no gotea."

"Si aprietas el gatillo lentamente lanza un pequeño chorro, si lo aprietas con fuerza lo pulveriza. No se atasca por la densidad del aceite."

