Esta rutina facial para hombre es todo lo que necesitas para mejorar tu piel

Aunque cada día más hombres se suman al cuidado facial todavía quedan algunos que desconocen el universo de las cremas y todos los beneficios que pueden aportar en la piel. Nuestra rutina está en constante evolución, hacer todo lo que está en nuestra mano para sentirnos bien cada vez está compuesto por más pasos.

Que si un corte de pelo arriesgado, una rutina de gimnasio digna de un culturista o contar con una alimentación más saludable; todos hacemos lo posible por sentirnos mejor con nosotros mismos para aportar seguridad a nuestra vida social y autoestima en la personal.

Es evidente que no hay que obsesionarse pero dentro de unos estándares moderados ir aportando pequeñas prácticas hará que estemos más felices y satisfechos con nosotros mismos.

Nuestro rostro es la parte más expuesta del cuerpo, es lo primero que vemos al miramos al espejo (y lo que ven los demás) por lo que tener una piel bonita transmite mucho más de lo que algunos piensan. Una piel cuidada e hidratada requiere de constancia, con pocos pasos diarios conseguirás unos resultados increíbles.

A continuación te recomendamos algunos básicos para mejorar tu piel y te hablaremos sobre las rutinas más eficaces para la piel masculina.

El paso más importante de cualquier rutina facial sin duda es una buena limpieza ya que si no preparamos nuestra piel antes de aplicar cualquier producto estos no tendrán el efecto esperado. Esta espuma limpiadora de Paula's Choice va un paso más allá, no solo limpia tu piel sino que también aporta beneficios antiedad.

Está formulado como si fuera una crema convencional, lo que le permite arrastrar suavemente toda la suciedad acumulada en la piel de la cara. A la hora de aplicarla lo ideal es que tanto por la mañana como antes de dormir humedezcas la zona y apliques una pequeña cantidad de producto haciendo movimientos circulares, una vez realizado este proceso aclara con abundante agua y listo.

Si por el contrario todavía no necesitas luchar contra los signos de la edad y te preocupan más los posibles granitos o el exceso de grasa que sufren muchas pieles jóvenes, la firma también cuenta con una alternativa para ti.

El limpiador facial Skin Balancing elimina la suciedad y el exceso de grasa sin escamar tu piel ya que está enriquecida en glicerina. Los productos de Paula's Choice no están testados en animales ni poseen ningún tipo de fragancias (sintéticas o naturales).

La firma japonesa experta en cosmética se ha pasado el juego con este dúo, los datos hablan por si solos ya que fue lanzado en octubre del año pasado y rompió el stock en nuestro país.

Su serúm esta compuesto principalmente por ácido hialurónico, el cual gracias a sus propiedades hidratantes y antienvejecimiento se ha convertido en el padre de todos los ingredientes más alabados en cosmética.El ácido hialurónico es una molécula capaz de multiplicar su tamaño al penetrar en la piel, lo que le permite mejorar tanto el volumen como la hidratación de la misma. Pero ¿qué diferencia Skin Filler de Shishedow de otros serúms?

Principalmente que Shiseido a conseguido que el ácido hialurónico contenga un alto peso molecular para penetrar mejor en la piel sin modificar su estructura logrando así una mayor eficacia.

Seguro que has oído hablar del retinol (o vitamina A) como uno de los componentes de las cremas más prestigiosas, las cuales prometen dejar tu piel maravillosa y este echo no se aleja para nada de la realidad.

En resumen, el retinol es como un entrenador que pone a trabajar a tu piel para que ella misma regenere la producción de aquellos compuestos que va perdiendo con la edad. Lo ideal es utilizarlo a partir de los 30 años ya que es cuando la renovación celular va más lenta y como consecuencia se da el envejecimiento. Paula's Choice combina el retinol con niacinamida, estos dos activos juntos trabajan sinergicamente para iluminar y mejorar el tono de la piel en cutis apagados.

Exfoliar tu piel dos veces por semana ayudará a eliminar esa piel muerta que se va acumulando en tu rostro. Este producto con textura en polvo está formulado con papaína, coco, glicina y Vitamina B3, ideales para exfoliar y preparar la piel.

Su aplicación es muy sencilla, tan solo debes de mezclar el polvo con agua para hacer una pequeña masa y aplicarla en la cara dando masajes en movimientos circulares durante un minuto. Gracias a su potente acción pasado este tiempo conseguirás eliminar toda la piel muerta y suciedad que obstruye tus poros.

Si quieres evitar arrugas prematuras de expresión hidratar tu piel a diario es imprescindible para que esta se mantenga joven el máximo tiempo posible. El gel Biotherm Homme hidratará sin dejar una sensación pegajosa o grasa al estar formulado con agua termal que refuerza la barrera de la piel y la mantiene hidratada durante 48 horas.

También aportará un efecto refrescante en la piel gracias a que está enriquecida con Life Plankton. Es perfecta tanto para utilizarla en la rutina de mañana como nocturna, su efecto es agradable a la vez que eficaz y por ello es una de las hidratantes más queridas, todo aquel que la prueba repite.

El descansar adecuadamente es tan importante como mantener una alimentación equilibrada o beber suficiente agua y en ocasiones no dormimos lo suficiente traduciéndose en esa mirada cansada de oso panda. Para controlar esto y lucir una expresión más alegre desde primera hora de la mañana Total Eye Lift de Clarins es la alternativa más eficaz para ti ya que ayuda a reducir la inflamación y minimizar la sensación de párpado caído o ligeramente oscurecido.

Este aceite es un potenciador para los tratamientos de la piel, en el mundo de la cosmética se llaman booster y este tipo de formatos destacan por tener una formulación concentrada que cuenta con uno o varios ingredientes cosméticos muy eficaces, aplica unas gotas para enriquecer tus cremas faciales como la hidratante o los serums.

El aceite de noche con retinol Luna de Sunday Riley actúa por la noche y reduce la apariencia de poros y arrugas, al tiempo que mejora las líneas de expresión, las manchas y la sequedad. Está formulado con manzanilla azul y rosa mosqueta.

Las mascarillas son esenciales para completar cualquier rutina de belleza, contar con un poco de tiempo para mimar y cuidar tu piel por lo menos un par de veces a la semana te aportará muchos beneficios.

Hace unos años irrumpió en nuestras vidas el multimasking por influencia coreana y su tradición de utilizar mascarilla todos los días con diferentes beneficios combinándolas según las necesidades de tu piel. Con este combo de 12 mascarillas de origen natural de la marca coreana Sheet Mask podrás iniciarte en esta practica tan beneficiosa. Este producto es uno de los más vendidos y mejor valorados de Amazon por lo que si estás pensando en implementar las mascarillas en tu rutina facial, este sería un gran comienzo.

Comprar Mascarillas Faciales Sheet Mask (12 unidades) en Amazon