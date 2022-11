El secreto de Hailey Bieber para lucir una piel hidratada y luminosa por menos de 10 euros

Hace unos días, la modelo estadounidense Hailey Bieber, compartía un video en su cuenta de TikTok sobre su rutina facial, la cual incluía, como último paso previo al maquillaje, el bálsamo Skin Food Original de Weleda.

La modelo declaraba su amor por el producto y afirmaba que le gusta utilizarlo como último paso de su rutina antes del maquillaje para nutrir en profundidad las zonas más secas de su rostro o donde quiere conseguir un acabado más luminoso.

Hailey comenta que conoció el bálsamo porque muchos maquilladores lo usaban al maquillarla y ahora ella misma, tras probar en primera persona sus beneficios, ama el producto y lo ha incorporado a su rutina de cuidado de la piel.

skin prep before getting my glam done! 🫶🏼