PcComponentes tira el precio de la silla gaming que necesitas: ¡cómoda, ergonómica y con descuentazo!

¿Crees que las sillas gaming no son para ti porque no juegas a videojuegos habitualmente? ¡Te equivocas! Lo cierto es que estos accesorios deben su nombre a que originalmente estaban diseñados para los jugadores, pero su uso ha evolucionado muchísimo en los últimos años. El confinamiento nos obligó a pasar mucho tiempo en casa, fomentó el teletrabajo y los estudios online. Por eso, ahora es imprescindible tener una 'home office' desde la que desempeñar nuestro trabajo con todas las comodidades.

Y precisamente la silla gaming es uno de los accesorios indispensables, juegues o no a videojuegos. No se parecen en absoluto a una silla convencional, porque están fabricadas con materiales resistentes y acolchados, tienen cojines en la zona lumbar y cervical, reposabrazos ajustables, altura regulable e infinidad de funciones en pro de tu comodidad. Cuando la pruebes, te preguntarás por qué no has descubierto antes sus ventajas. Además, te permitirá trabajar o estudiar en una postura correcta para evitar dolores de espalda y mejorar la productividad.

¿Quieres comprobarlo en primera persona? Entonces, tienes que hacerte con la silla gaming Valk Nyx, que ahora tiene un 22% de descuento en PcComponentes. La oportunidad perfecta para hacerte con el accesorio de moda ¡por menos de 215€! La inversión va a merecer la pena.

Comprar en PcComponentes por (274,99) 214,99€

La silla gaming Valk Nyx destaca por el diseño agresivo que caracteriza a los productos diseñados para jugadores. Combina estupendamente el negro y el turquesa con todos los detalles. Eso sí, también está disponible en azul y rojo.

No hace falta que te contemos mucho para saber que es súper cómoda. Está fabricada con espuma moldeada en frío, un relleno de alta calidad que es muy resistente y sobrevive al paso del tiempo en perfecto estado. Además, toda la silla gaming está acolchada, el respaldo se adapta perfectamente a la forma de tu espalda y será tu mejor aliado para corregir malas posturas.

Y si necesitas desconectar el trabajo y tomarte un respiro, se puede reclinar hasta 160º para quedarte casi tumbo. También incluye un cojín en la zona lumbar y otro en la cervical para priorizar siempre la comodidad durante toda la jornada.

Los reposabrazos son ajustables 2D, el asiento es basculante y también incorpora ruedas deportivas para desplazarte cómodamente. En definitiva, esta silla gaming está fabricada con detalles que marcan la diferencia ¡y ahora un súper precio!