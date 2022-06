Una tabla de paddle surf hinchable será tu compra del verano

El paddle surf promete ser la sensación del verano y es que es de las actividades más divertidas, y practicarlo puede traernos muchos beneficios tanto físicos como psicológicos. En particular, es perfecto para ejercitar brazos, espalda y abdominales, pero también presenta otros muchos beneficios y ventajas.

Para empezar solo necesitas tres cosas , agua, un remo y una tabla de paddle surf.

Se trata de un entrenamiento integral, es decir, de una actividad que permite trabajar toda tu musculatura, potenciar la concentración y mejorar el estado de ánimo. La coordinación y el equilibrio también se ven beneficiados por su práctica.

Es accesible a prácticamente todos los públicos, cualquiera que sea tu edad y estado físico puedes iniciarte en el paddle board. Así, si todavía estás un poco verde para ponerte de pie sobre la tabla, puedes arrodillarte hasta que cojas más confianza.

Es una actividad segura, la tabla de paddle surf es muy estable y, según hemos visto, puedes practicarlo sin necesidad de que haya olas. Lo peor que te puede pasar es que te des un chapuzón y ¡eso en verano ya sabemos que es lo que más nos puede gustar!

Esta tabla de material de punto Drop para mejorar la rigidez de la tabla, esta diseñada con una anchura especial para una mayor protección antivuelco y múltiples usos. Cuenta con remo universal de longitud regulable (aprox. 167-207 cm) convertible en remo doble (aprox. 229 cm) y 3 quillas para optimizar la estabilidad y facilitar el desplazamiento en línea recta.

Plataforma de EVA antideslizante de la que dispone nos asegura una posición estable y cuenta con un sistema de doble cámara para una mejor estabilidad y mayor visibilidad. Además viene con con correa elástica y con arandela de acero en D para fijar el cable de seguridad.

Es fácil de transportar gracias a su embalaje compacto y a la práctica mochila.

Incluye:

Remo universal.

Cable de seguridad.

Asiento acolchado de kayak. Reposapiés.

Inflador doble.

Kit reparación.

Quilla US.

Mochila.

Bolsa estanca de aprox. 10L.

La última tecnología de SUP ofrece a jóvenes y mayores la diversión perfecta de deportes acuáticos en lagos, ríos y olas marinas y garantiza la combinación ideal de durabilidad, estabilidad, agilidad, velocidad y fidelidad.

Cuenta con un diseño genial gracias a muchos adornos y elementos de filigrana en la parte delantera y trasera, la tabla es ideal para entusiastas del hobby y también para entrenadores de yoga para disfrutar de la relajación tranquila. La almohadilla de patada de SUP integrada te permite realizar maniobras rápidas de giro y cambio de dirección fácil y en el punto manteniendo la velocidad.

¡Kayak y Stand Up Paddleboard todo en uno! Creemos que no debes decidir entre uno de los dos, por eso hemos desarrollado una iSUP que te permite disfrutar de ambas cosas. Si estás cansado o simplemente quieres una variedad, puedes convertir fácilmente la tabla SUP en un kayak.

Incluye: