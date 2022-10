El tendedero XXL portátil de Vileda, y cinco más, que te facilitarán tender dentro de casa

Una de esas cosas que más podemos detestar de las tareas del hogar es tender una lavadora y que, cuando estemos fuera de casa, se ponga a llover. Una solución fácil es utilizar la secadora, pero viendo los gastos que produce la electricidad hoy en día, intentamos evitarla. Ya te hablamos de la opción de la secadora portátil, si no quieres tener permanentemente un espacio de casa ocupado. Pero si quieres huir de las modernidades y prefieres un remedio más clásico nos toca hablar de los tendederos para interior. Si hay uno que arrasa en Amazon es el tendedero portátil XXL de Vileda, te lo enseñamos, pero además, otros cinco tipos para tender dentro de casa, de diferentes formas que se adaptan a tus necesidades.

Cómodos, portátiles y con un precio más que asequible, este producto debería ser uno de los imprescindibles en nuestra casa. Ganaremos espacio sin que tengamos que tender menos ropa, ya que estas estructuras se desarrollan en vertical para albergar el mayor número posible de prendas.

Este es el tendedero ideal para secar cómodamente la ropa, gracias a sus varillas de aluminio que no dejan arrugas en la ropa y acelera el proceso de planchado. Nos ofrece 20 metros de espacio de tendido y características adicionales, como un accesorio para colgar la ropa pequeña y rápida sin necesidad de tener que utilizar pinzas.

Gracias a las ruedas y a la junta de seguridad, este producto se puede mover fácilmente incluso cuando esté completamente cargado de ropa. Es fácil de manejar, práctico y cuando no está en uso es conveniente guardarlo de manera plana para ahorrar espacio.

Comprar en Amazon por 45,99€.

Este tendedero vertical tiene 15 metros de secado repartidos en 4 niveles con 7 varillas cada uno, excepto el último. También cuenta con 12 espacios para perchas. Ahorrarás espacio cuando no esté en uso simplemente doblando cada estante individualmente.

Las varillas están fabricadas con aluminio extra grueso, que le dan al tendedero una gran estabilidad y resistencia. Podrás colgar la ropa sin arugas ni marcas y agilizarás el trabajo de la plancha. Las alas laterales para colgar perchas están diseñadas principalmente para facilitar el secado y el planchado de camisas y chaquetas. Aunque también pueden utilizarse como perchero, gracias a su altura ajustable podrás colgar la ropa más grande allí.

Comprar en Amazon por 44,90€.

Este tendedero de techo está diseñado para ahorrar espacio en las casas que no tienen terraza, balcón, etc. Cuenta con un motor y un control remoto, que soportan una carga máxima de 35 kg y una distancia de hasta 180 cm desde el techo. Proporciona hasta un total de 20 metros de tendido y está equipado con iluminación de lámparas LED, ventiladores y dos tubos que pueden extenderse hasta 240 cm para prendas de mayor tamaño (sábanas, mantas, etc.) sin necesidad de ser dobladas.

Aunque sea de techo, con este producto podrás colgar hasta 24 prendas, independientemente de que sean camisas, camisetas u otro tipo de ropa. La instalación es fácil, necesitando únicamente una conexión eléctrica y dos soportes Foxydry.

Comprar en Amazon por 479,70€.

Este tendedero plegable para interiores o exteriores hará que ahorres mucho espacio. Su diseño elegante y retráctil está creado para que se cierre por completo cuando no se esté usando. Es ideal para esas casas, apartamentos u hoteles que no tienen grandes espacios..

Cuenta con 6 barras de aluminio de alta resistencia, el equivalente a tener un tendedero con una cuerda de 6 metros, y puede aguantar hasta 27 kilos de peso. Tiene un diseño elegante y moderno acabado en blanco o en madera, de manera que su apariencia encajará con cualquier tipo de decoración. Sus componentes de acero inoxidable lo hacen perfecto para patios y balcones. Es fácil de montar y viene totalmente ensamblado. Sólo necesitarás cuatro tornillos y arandelas.

Comprar en Amazon por 79,99€.

Este tendedero, a diferencia del resto, es más estrecho y está equipado para establecerse en las habitaciones más estrechas de nuestra casa. Tiene una longitud de secado de 10 metros, además de contar con un uso variable gracias a las alas de secado ajustables que vienen incorporadas de forma gradual.

Se puede utilizar totalmente expandido, tumbado o de pie, y también en ambos lados como si fuese un triángulo. Este tipo de tendederos tienen una gran estabilidad debido a las patas de plástico que están diseñadas para aguantar el peso de la ropa.

Comprar en Amazon por 56,31€(antes 67,99€).

Este tendedero es totalmente distinto al resto de los productos. Está diseñado para pequeñas coladas y ocupan el mínimo espacio posible. Son seguros, prácticos y permiten colgar la colada en el interior o exterior de nuestros hogares. También se utiliza para los radiadores.

Gracias a los brazos de resina que trae incorporados, evitarás rayar la superficie donde esté colocado. Son ajustables y plegables para que no tengas que ir cambiándolo de un sitio a otro. La superficie de tendido en acero es de 4 metros.

Comprar en Amazon por 9,70€.

