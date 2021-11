Qué tipo de calentador usar para ahorrar en el recibo de la luz

Ahora que empiezan a bajar las temperaturas y aparece la época de "sofá y manta", hay que ir buscando alternativas para que aguantes todo el invierno sin sufrir por el frío y sobre todo, por la luz. Éste último factor es el tema más concurrido por los ciudadanos en los últimos meses. El precio de la electricidad en el mercado mayorista las últimas semanas se ha multiplicado por más de cinco y durante el mes de octubre se ha superado la barrera de los 200 euros/MWh.

Para ayudarte a que no pases frío y a la misma vez que no te tengas que acordar cada vez de que te llega el recibo de la luz, hemos elaborado una lista con diferentes tipos de calentadores para que puedas ahorrar durante este invierno.

Su rápido encendido permitirá que tu casa aumente de temperatura prácticamente de inmediato, haciendo que tu hogar tenga una temperatura perfecta en pocos minutos. Gracias a su sistema de calefacción eléctrica se activará mediante tubos de cuarzo que actúan como una resistencia y que producen calor por medio de la conducción de la energía eléctrica.

El Radiador Eléctrico PURLINE MR1500W es de bajo consumo a pesar de su gran potencia 1500W y, gracias a los paneles de mica que se calientan rápidamente y al termostato que ayuda a mantener la temperatura de la habitación, el calefactor se apagará cuando la estancia alcance la temperatura del radiador eléctrico.

Comprar en Amazon

Una opción bastante demandada es el calentador portátil. Con un tamaño compacto tienes la posibilidad de llevártelo a cualquier parte y no pasar frío. El sonido de la calefacción es muy silencioso durante su funcionamiento, por lo que no te molestará ni te impedirá que duermas bien.

Con el indicador de temperatura LED puedes detectar la temperatura interior con más precisión y gracias al diseño de rejilla metálica de alta temperatura podrás disipar el calor de una forma rápida y segura. El sistema de calefacción instantánea con temporizador integrado te ahorra al menos un 50% en los costes de calefacción.

Comprar en Amazon

Fabricado con cristal de alta calidad, este radiador programable es capaz de calentar rápidamente 20 m2 de forma eficiente con una temperatura constante. Gracias a su conexión Wifi, podrás manejarlo desde tus dispositivos móviles con la APP “Tuya Smart” que podrás descargarte desde Google Play y App Store.

Con la última tecnología incorporada, este calentador dispone una pantalla táctil desde donde podrás controlar los diferentes usos. La protección IP24 es apta para los baños por su fabricación resistente a salpicaduras y humedad. Se puede programar las 24 horas del día los 7 días de la semana solamente seleccionando las horas de encendido y apagado para un uso eficiente de la emisión de calor.

Comprar en Amazon

Es otra de las opciones más vendidas. Gracias a su rápido calentamiento, en únicamente 2 segundos podrás disfrutar de este calefactor que alcanza una potencia de 2000 W. Gracias a la opción del Termostato digital, puedes establecer una temperatura constante entre 17 ° C y 37 ° C. El calentador del ventilador se enciende o se apaga automáticamente de acuerdo con la temperatura ambiente para mantener la temperatura, por lo que es una buena calefacción eléctrica de ahorro de energía.

Los radiadores traen incorporados una protección contra el sobrecalentamiento y están equipados con la última tecnología en cerámica avanzada, lo que permite un uso duradero y seguro.

Comprar en Amazon

Este modelo tiene un sistema de calefacción respetuoso con el medio ambiente al no hacer uso de ningún tipo de combustible ni generar humos u olores. El sistema de funcionamiento de los emisores térmicos Orbegozo reduce las pérdidas de calor al mínimo aumentando su rendimiento y garantizando un consumo eficiente.

Gracias a su programación podremos fijar un horario de encendido y apagado para que al llegar a casa tengamos una temperatura agradable sin tener que manipular los aparatos. Su instalación es sencilla debido a que trae incorporado pies de apoyo y soportes para la pared.

Comprar en Amazon