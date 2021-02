Coronavirus de Twitter: “A los virus nos da mucha vida la gente negacionista”

“Cómo acabar sigilosamente con la humanidad” es el libro que acaba de publicar el Coronavirus de Twitter, una cuenta que se hizo famosa desde que se dieron a conocer los primeros casos del virus en Europa debido a la narración satírica que hace de los acontecimientos sobre la pandemia. Editado por Arpa, aborda temas como el fenómeno de los negacionistas o la historia de las epidemias.

“Desde la peste bubónica ya había personas que no creían en el virus, por aquel entonces era más fácil poner en duda cosas que venían de la ciencia, ya que todavía no estaba muy desarrollada, pero ahora me cuesta creer que haya gente que no crea en el coronavirus. Todo el mundo a su alrededor conoce a alguien que se ha contagiado. Pero, por otro lado, a los virus nos da mucha vida la gente negacionista”, cuenta @CoronaVid19, que realiza toda la entrevista bajo esta identidad.

Además, añade que “los negacionistas, aunque te ninguneen, son un elemento indispensable para la propagación. La estupidez humana que envuelve cada uno de sus pensamientos (anticiencia) es un regalo”.

De hecho, quienes niegan la pandemia, junto con la gente que pasea por la calle sin mascarilla, los que se saltan las medidas disciplinarias de seguridad y los que montan fiestas (clandestinas o no) son las “personas favoritas” de este virus y de sus antecesores: “Yo estoy encantado y estoy deseando que volváis a salir de fiesta, ir al cine, al teatro, todos bien juntitos”, señala con tono humorístico.

Con todo ese revuelo que se formó, hace ahora un año, alrededor de la cuenta de Twitter, un editor se puso en contacto con el Coronavirus con una propuesta para escribir un libro que hablara sobre las pandemias que han puesto en alerta al mundo. “Un virus no podría rechazar esa tentadora oferta”, aclara entre risas.

“Cómo acabar sigilosamente con la humanidad” (ya disponible) cuenta la historia de las diferentes pandemias que han asolado a la humanidad, pero desde el punto de vista de los virus (gripe española, malaria, peste negra, sarampión, sida, viruela, ébola y coronavirus).

“La idea es que la gente pueda conocer la historia tal y como la vemos nosotros, los virus, y explicar los motivos por los cuales no estamos nada contentos con el ser humano y sus acciones. (…) De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp, incluida la viruela, que la pobre fue asesinada por la ciencia, y vamos poniendo nuestras impresiones sobre vosotros”, incide.

La escritura del libro le ha hecho reflexionar sobre ciertas cosas como que “la estupidez humana no tiene límites, que deberíais poder mirar un poquito al pasado porque igual podríais avanzar a problemas futuros y que confiéis en la ciencia si de verdad queréis acabar conmigo”. “Yo si fuera un ser humano no dudaría en ponerme la vacuna, ya que es una cosa que me tiene bastante inquieto como virus”.

@CoronaVid19 cuenta hoy con casi un millón de seguidores y sigue desatando carcajadas. "A ver si hay vida en Marte. Me encantaría tener una variante marciana", confesaba recientemente. “¡Se abracen, coño! ¡Tosiendo todo el mundo!”, escribía ayer con una foto de Tejero en el asalto al Congreso.

Tal es su humor contando la actualidad, que muchos famosos, periodistas y cuentas con identidades ocultas como Diostuitero o Norcoreano interactúan virtualmente con él siguiendo el juego de sus bromas. Sin embargo, CoronaVid19 confiesa que su cuenta favorita es la de la periodista Mónica Carrillo, con la que ha tenido varios rifirrafes humorísticos.

“Soy fan de un ser humano como Mónica Carrillo, me parece una persona supergraciosa y que lleva su cuenta de Twitter de una manera muy humorística. Algo que de primeras no te esperas, porque es presentadora de noticias, y eso es algo muy serio, pero luego es una persona que sabe conectar con su público. Me parece una supertuitera”, cuenta entre halagos.

El prólogo corre a cargo del periodista Pedro Vallín, (“porque no quiso hacerlo Miguel Bosé”), periodista en el diario La Vanguardia y uno de los padres de los Premios Feroz.