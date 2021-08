Protofeminismo

Para los lectores actuales no es irrelevante que el traductor, que ha volcado los pentámetros yámbicos del blank verse –el metro de Shakespeare y de Milton – en distintas combinaciones que toman como base los heptasílabos y endecasílabos de la silva blanca castellana, haya sido capaz de asumir un patrón rítmico que no le resta naturalidad al relato, sino al contrario, pues contribuye a que podamos leerlo sin sentir distancia ni extrañeza. Más allá de su argumento melodramático , que suma a los enredos sentimentales un alto componente de crítica social , el novel-poem de Barrett, cuya protagonista, Aurora Leigh, no es un trasunto de la autora pero refleja bien sus aspiraciones, le sirve a la poeta para defender su condición de creadora, como una mujer independiente que no renuncia a exponer sus ideas –sobre la educación, sobre la libertad, sobre la función de la poesía, sobre el matrimonio cristiano– ni a recrear, del mismo modo que Dickens en sus novelas, el lado sórdido de la sociedad británica. Por encima de la sinceridad y de la fuerza de su voz, alabadas por Wilde, o de la ingente erudición que traslucen sus versos, es el retrato de la artista lo que convierte a Barrett en nuestra contemporánea.

Entre nosotros, la figura de Elizabeth Barrett Browning ha estado casi exclusivamente asociada a los Sonetos del portugués, una maravillosa colección de cuarenta y cuatro poemas dedicados por la autora a su futuro marido el también poeta Robert Browning , que fue junto con Alfred Tennyson –y la propia Barrett– el bardo más popular de la era victoriana. Gracias a su reflejo en la novela, el teatro o el cine, la historia de la pareja forma parte del imaginario decimonónico , pero esa celebridad ha tenido el efecto de opacar la obra anterior y posterior de la poeta, que después de alcanzar una proyección inmensa en el ámbito anglosajón cayó en el olvido durante buena parte del siglo XX, entre la matizada reivindicación que de ella hizo Virginia Woolf y el rescate a finales de los setenta, por parte de una serie de estudiosas que han sabido distinguir entre la autora real y los edulcorados contornos del mito. De la desatención en España da fe el hecho de que Aurora Leigh (1856), el extenso poema narrativo que pasa por ser su obra cumbre, no se publicara hasta 2019, en una traducción de José C. Valés para la editorial Alba. Sólo dos años después, la colección Letras Universales de Cátedra ha dado a conocer otra versión, a cargo de José Manuel Benítez Ariza , que ve la luz en un volumen exhaustivamente introducido y anotado por Carme Manuel , ejemplar en tanto que combina los rigores de la filología con la voluntad de abordar el clásico como una obra viva.

Un mito victoriano

Tal como se refleja en las biografías o ficciones que se han inspirado en su relación, la historia de Elizabeth Barrett y Robert Browning responde a estereotipos que no se corresponden del todo con la realidad, pues ni el noviazgo o el matrimonio fueron para la primera un estímulo para dedicarse a la escritura, cosa que hacía desde niña, ni era Barrett –que de hecho gozaba de mayor prestigio– una desconocida cuando conoció a Browning. Es verdad que ella misma contribuyó a difundir el mito de la reclusa inválida, pero su correspondencia deja claro que no era una especie de monja o "santa laica", postrada a la espera del salvador que la redimiera. Tampoco la crítica, que a menudo no ha ido más allá de los Sonetos, ha acertado siempre a reconocer la singularidad de la persona o el valor de su poesía, reduciendo su figura a la de la romántica enamorada –o después la buena esposa– y su contribución a la de una mera nota al pie en la vida y obra del marido. No es que Barrett no encarnara muchos de los valores victorianos, pero su inequívoca defensa de la emancipación femenina le da un perfil propio. Sin cuestionar la impronta religiosa del poema, las comentaristas modernas han hablado de la "épica de autoafirmación" de Aurora Leigh e incluso de su condición de "himno feminista".