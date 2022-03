Elogio de las bellas letras

Pero si la expresión es a veces oscura, por reconcentrada, y la estructura no tiene la solidez de su futura obra maestra, Gibbon ya deja muestras en estas páginas, plagadas de referencias a sus autores predilectos e inspiradas, en lo formal, por el genio de Montesquieu, de buen gusto y excelente criterio, aplicados, como declara en el Aviso al lector, "a librar a una ciencia estimable del desprecio en el que hoy languidece". Esa ciencia, el estudio de la literatura –"es verdad que aún se lee a los antiguos, pero ya no se estudian"– o lo que el propio autor llamaba, en el primitivo título de la obra, las Belles-Lettres, se refiere a los clásicos greco-latinos y queda expresada, muy en consonancia con el espíritu ilustrado, en su idea de la historia literaria, al comienzo mismo del Ensayo: "La historia de los imperios es la de la miseria de los hombres. La historia de las ciencias es la de su grandeza y su felicidad". Con ecos de la secular querelle entre los antiguos y los modernos, Gibbon postula que la figura del historien philosophe necesita del arduo trabajo del literato o anticuario y especialmente de la herramienta, desdeñada por d'Alembert, de la memoria, base del conocimiento. Las notas de Lastra dan cuenta de toda una pléyade de eruditos olvidados, citados y defendidos por el ensayista, que muy al contrario que ellos ha tenido una extraordinaria vida póstuma. La lección de fondo, sin embargo, no ha perdido vigencia, aunque en el panorama actual, marcado por el presentismo, la tecnocracia y la postración de las humanidades, recordar estos debates sea una forma, desde luego fecunda y sobre todo placentera, de entregarse a la melancolía.

Escrito en el francés de los europeos ilustrados, que era todavía, como recordaba con nostalgia Fumaroli, la lingua franca de la república internacional de las letras, y publicado en Londres en 1761, el Essai sur l'Étude de la Littérature estaba todavía inédito en español y ha visto la luz, acogido al catálogo de Ediciones del Subsuelo, en una esmerada traducción de Antonio Lastra, autor también de una versión de las citadas Memorias, que da muestras de una familiaridad admirable con el siglo, la intención y el estilo de Gibbon, quien más allá de su impresionante erudición fue uno de los prosistas mayores del XVIII. La nueva denominación de érudit, precisamente, pese a su origen latino, se empezó a usar entonces para designar no sin displicencia el oficio de los "sucesores de Lipsio y Casaubon" –es decir de los humanistas del Quinientos, aún no llamados filólogos–, que para escritores tan notorios como D'Alembert, cuyo Discours préliminaire à l'Encyclopédie es expresamente impugnado por el autor del Essai, representaban una forma de sabiduría arqueológica y hasta cierto punto caduca. La ópera prima de Gibbon, nos cuenta él mismo, sin dejar de reconocer los defectos de un trabajo primerizo, "una especie de oscuridad y brusquedad", tuvo más eco fuera que dentro de su país. "En Inglaterra –nos dice– se recibió con fría indiferencia, se leyó poco y se olvidó pronto".

Culto, irónico, discursivo, latinizante

Aunque no pertenecía ni mucho menos al bando de lo que se ha llamado la IIustración radical, el deísta Gibbon no se vio libre del "tributo a los prejuicios de su siglo", que en su caso se manifestaron en la incomprensión de la novedad que aportó el cristianismo, aquí esbozados y expresados con mayor extensión en los polémicos pasajes de su magnum opus. Es bonito que Lastra traduzca el famoso título, que Borges solía citar en el idioma original, Decline and Fall, por Declinación y caída, recuperando el desusado sentido etimológico del primer término. Culto, irónico, discursivo, latinizante, el inglés de Gibbon es una referencia ineludible en la historia de la lengua y las letras británicas, a las que aportó una obra clásica en el más puro sentido de un adjetivo tan devaluado, cumbre de la historiografía universal y a la vez exponente de la mejor literatura narrativa, no indigna de los modelos en los que persiguió el rastro de la excelencia.