No es casual la mención a Dioniso del título, que enfrenta la idea de la Grecia apolínea en los términos famosamente fijados por Nietzsche . Belmonte sigue a autores como Dodds o Walter Burkert para resaltar el componente salvaje de su culto –y de la primitiva cultura helénica, muy alejada del mesurado ideal de Winckelmann – y recuerda en la primera parte, dedicada a la "tierra homérica" de Macedonia, que Eurípides compuso su espeluznante última tragedia, Las bacantes, durante su estancia postrera en un norte que los propios griegos consideraban semibárbaro. Tras contar en esa primera parte la historia del reino que alumbró la edad helenística o greco-macedonia, de la mano de las conquistas de Alejandro y antes de su padre Filipo , que llevaron la cultura de Grecia a los confines del Oriente conocido, la autora narra en la segunda, un canto a la "belleza de las ruinas", seis emocionantes visitas a la antigua capital, Pela, las tumbas de Lefkadia, el Ninfeo de Mieza donde enseñó Aristóteles , la Estagira natal del filósofo, la ciudad sagrada de Díon y la primitiva capital macedonia, Egas, descubierta por el arqueólogo Andrónikos en el pequeño municipio de Vergina. En la tercera, Belmonte aborda los mil años de la institución monástica en el Monte Athos , aún hoy vetado a las mujeres, un enclave alucinante que sólo puede, para su desgracia, contemplar desde la distancia. En la cuarta y última, recorre la historia de Tesalónica , "una ciudad poblada de fantasmas y de tesoros ocultos", verdadero palimpsesto en el que se superponen las capas griega, romana, bizantina e islámica, sin olvidar la importante presencia de la comunidad sefardí que fue casi completamente aniquilada en la Shoah. Perdida Constantinopla , la que fue segunda capital del Imperio de Oriente , en la que apenas queda nada que recuerde la dominación turca, es hoy considerada el principal símbolo de la civilización de Bizancio en territorio griego.

Decimos Grecia y pensamos en el país solar por excelencia, una tierra luminosa que durante siglos ha atraído, del mismo modo que Italia, a los "peregrinos de la belleza", como los llamaba María Belmonte en su espléndida colección de estampas dedicadas a los viajeros por los dos países mediterráneos. Pero hay otra Grecia que tiene, dice la misma Belmonte con palabras del cineasta Theo Angelópoulos , "una belleza diferente, menos sonriente, más oscura, más críptica y subterránea". Una Grecia, radicada en el norte de la península, también bañada por el mar e impregnada de cultura antigua, pero a menudo envuelta en niebla, que sugiere a la vez misterio y melancolía y no responde a la imagen más extendida. Es la parte del país que permaneció más tiempo bajo el dominio otomano, una zona mestiza, marcada por la sucesión de culturas y movimientos migratorios, "donde el mundo griego se funde con la sensibilidad oriental y balcánica ", poco frecuentada por los viajeros del Grand Tour y a la que tampoco los turistas, más seducidos por la idea del "eterno verano", han prestado demasiada atención. A ella le dedica Belmonte este hermoso ensayo que abre el campo del filohelenismo en un sentido también histórico, pues abarca la historia bizantina y moderna de una región, la Macedonia griega, cuya proverbial diversidad resulta de la suma de múltiples influencias.

Nuevo humanismo

Localizada en el territorio, hoy inexistente, de lo que los turcos denominaron Rumelia, es decir la tierra de los romanos o cristianos, que es como también, además de helenos, se llaman a sí mismos los griegos modernos, Macedonia ha sido una región de intensos flujos migratorios y fronteras cambiantes, donde pugnan o se encuentran diferentes identidades que comprenden, más al norte, las de los vecinos eslavos. Devota del gran Leigh Fermor, que recuperó esa vaga denominación, Roumeli, en uno de sus itinerarios por Grecia, María Belmonte comparte con el viajero inglés un amor por el país que no se limita a su pasado clásico y trasciende por ello lo que el primero llamaba el "dilema heleno-romaico". Los clasicistas europeos, para los que Roma acabó con la caída del Imperio de Occidente, suelen desdeñar la milenaria civilización bizantina, y tanto más los siglos posteriores de una historia traumática en la que la conquista otomana y las guerras de liberación dejaron una huella imborrable. La mirada abarcadora de Belmonte no menosprecia ese pasado, antes bien, trata de comprender una complejidad que en regiones como Macedonia es también signo de riqueza. La variedad de etnias, lenguas y religiones define el "paisaje de frontera" que para Angelópoulos, tan presente en el recorrido de la autora, puede servir de estímulo a la hora de buscar un "nuevo humanismo". Esa búsqueda parece caracterizar también la emprendida por Belmonte, que encuentra en Grecia no sólo el apasionante rastro de la Historia, sino un "hogar cálido" donde sus habitantes, y hasta los animales y las plantas, constituyen un "refugio contra las inclemencias de la vida".