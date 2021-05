El Bádminton Rinconada no puede alcanzar la final (2-5)

Estuvo a punto de obrar el milagro. A pesar de que el marcador refleje gran distancia, lo cierto es que el Bádminton Rinconada, cosas del deporte, sucumbió ante los ovetenses por culpa de no estar fino en su fuerte, los puntos de dobles. Antonio Molina, técnico rinconero, sabía de sobra que si salían con, al menos, dos de los tres dobles el sueño de la final estaría bastante cerca. Y no se equivocó. Los rinconeros mantuvieron sus opciones hasta el penúltimo partido, donde finalmente se confirmó la presencia del líder indiscutible de la liga regular en la final, el Bádminton Oviedo.

El encuentro comenzó con un duelos de dobles mixtos donde se pudo ver la tremenda igualdad que iba a atesorar el encuentro. Tras la victoria en el primer set de los ovetenses, la pareja rinconera formada por Jaume Pérez y Laura Molina consiguieron empatar, aunque finalmente la pareja de Oviedo conseguía poner el primer punto en el partido (21-14, 18-21, 21-17).

En el turno de dobles masculino y femenino el Rinconada caería sorpresivamente en ambos. Primero, las hermanas Molina caían en dos rápidos sets ante Lorena Uslé y Claudia Leal (21-12, 21-19) mientras que los rinconeros Jaume Pérez y Carlos Piris también sucumbían ante Javier Suárez y Alberto Zapico.

El Club Bádminton Rinconada estaba contra las cuerdas. Había ocurrido algo tan insólito como era el hecho de perder los tres dobles, el bastión más importante de los rinconeros que había desaparecido y quedaban a merced de que el Oviedo consiguiera sólo un punto de los cuatro restantes. Pero el Rinconada, haciendo gala de la fuerza ante las adversidades de esta temporada, tiró de fuerza y quiso obrar el milagro.

Primero, Marta Calleja ganaba frente Lorena Uslé (16-21, 12-21) mientras que Carlos Piris realizaba uno de los mejores partidos desde que viste la camiseta rinconera al batir en un gran partido a Álvaro Leal (20-22, 15-21). Tras ambos resultados, el Bádminton Rinconada conseguía acercarse en el marcador para sorpresa de todos, y dejaba abierta a la puerta del milagro.

Llegaba lo más difícil. Matchball para un Oviedo que saldría a jugar el individual femenino con Kristina Dzhanhobecova, la mejor jugadora individual de la liga, que solo había cedido 4 juegos en toda la fase regular. A pesar de la complejidad del partido, Nerea Díaz realizaría un primer set de libro, tras ganar 21-11. Sin embargo, en el segundo y tercer set la jugadora ucraniana sacaba a relucir su juego y conseguía remontar el encuentro y llevarse el punto que certificó el pase a la final del cuadro ovetense.

Para terminar, sin nada en juego en el último encuentro, Fran Olivares cedía ante Uriel Canjuro en dos sets (21-18, 21-16).

Finalmente, el Bádminton Rinconada no consiguió el billete para la final de la competición pero se marcha del Andrés Estrada de Huelva con la tranquilidad de haber realizado un buen trabajo, no sólo en la semifinal sino en la competición regular, donde las múltiples bajas que ha tenido en todos los encuentros de la competición han hecho que la clasificación a la semifinal sepa a todo un título.

Tras el encuentro, Antonio Molina hablaba de la mala fortuna en las semifinales: "Hemos tenido muy mala suerte, no puedo decir otra cosa. Nuestras grandes bazas son los encuentros dobles y no hemos conseguido ningún punto. Me quedo con la espinita de no poder saber qué hubiera ocurrido si hubiéramos sido capaces de sacar al menos un punto más en dobles, pero eso nunca lo sabremos. Me quedo con lo que hemos vivido con el 3-0, cuando Marta y Carlos han sacado a relucir una fuerza increíble y nos han dado vida y esperanza".

Para terminar, respecto al balance de la temporada, Molina afirma que "aun así, el orgullo que tengo por ellos no lo puedo explicar. Hemos tenido la temporada más complicada de los últimos años y lo han sacado adelante con un coraje tremendo, no puedo tener más que palabras de agradecimiento con ellos porque se lo han dejado todo, tanto hoy como en toda la temporada. Tengo al mejor equipo a mi lado ya que así me lo han demostrado. Ahora es tiempo de descansar, que nos hace una falta tremenda, para relajar la mente, y pronto volveremos a planificar la próxima temporada, donde volveremos a estar entre los mejores de la competición, no me cabe duda".

Tras el encuentro, el Bádminton Rinconada, 12 veces campeón de España, cierra otra temporada para la historia, que si bien no ha sido la de la 13ª, sí ha sido la de la lucha y garra de un equipo muy joven pero que tiene un futuro enorme en el bádminton español.