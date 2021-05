El Bádminton Rinconada cree en la proeza en las semifinales

Tras una temporada atípica y con demasiados inconvenientes, el Bádminton Rinconada se juega el pase a la final de la Liga TOP8 frente al CB Oviedo (sábado a las 16:00), único invicto de la competición y favorito al título.

El cuadro cañamero no sólo se juega el pase a la final, sino además el billete al Campeonato de Europa de clubes, que esta temporada contará con dos representantes españoles al quedar suspendida la final de la temporada pasada, en la que estaba presente el equipo sevillano.

Hay motivos para la esperanza. Aunque en el choque de ida de la competición regular el Oviedo arrolló al conjunto de Antonio Molina, en el de vuelta, disputado hace poco en el Fernando Martín, el Rinconada perdió por 3-4.

Como novedad, esta campaña la Federación Española promovió que antes de la final del campeonato se disputen unas semifinales en terreno neutral, con el objetivo de que las dos plazas que dan derecho al torneo europeo se litiguen mediante eliminatoria y no mediante fase regular. La sede es el pabellón onubense Andrés Estrada, terreno habitual de los encuentros del IES La Orden.

Antonio Molina no contará con sus jugadores ingleses: Heather Olver, Rory Easton y Freya Redfearn, tres jugadores de la élite continental que no han participado en toda la temporada. Pero el técnico no sabrá hasta última hora de quién podrá disponer, debido a la participación de la mayoría de sus jugadores en el Internacional de Portugal. "En bádminton, en unos play off, puede pasar absolutamente de todo", dijo Molina.

Respecto al encuentro Antonio Molina afirma que "evidentemente nosotros vamos sin ninguna presión. Después de todo lo que ha ocurrido, nos pusimos como objetivo principal acceder a las semifinales, todo lo que venga después de esto es un regalo extraordinario. Creo que la presión la tendrá Oviedo puesto que son los líderes invictos y no conciben una final sin su participación. Está claro que nosotros iremos a jugar sin presión pero con toda la carne en el asador para competir el encuentro".

Además, el técnico rinconero habla de la complejidad del encuentro: "El encuentro es tremendamente difícil, pero jamás imposible. Precisamente, contra Oviedo, nosotros supimos hace algunos años que todo puede ocurrir. Ganamos 5-2 en la ida de la final en casa y luego perdimos allí por 5-2 y por los puntos, y acabamos perdiendo un título que teníamos encarrilado. Es por ello que tenemos la lección aprendida".