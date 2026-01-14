La Policía investiga la brutal paliza a un hombre en Dos Hermanas

Un hombre de 44 años se encuentra en estado muy grave en el Hospital Virgen del Rocío, después de que supuestamente recibiera una brutal paliza el pasado fin de semana. Los hechos ocurrieron el domingo en Dos Hermanas. El hombre fue encontrado inconsciente y sangrando abundantemente en un edificio abandonado situado junto a la N-IV. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación, sin que por el momento haya ninguna persona detenida, según confirmaron a este periódico fuentes policiales.

El servicio de emergencias 112 recibió una llamada de aviso a las doce y cuarto de la mañana del domingo. La persona que llamaba alertaba del hallazgo de un varón sangrando, sin dar más detalles, en un antiguo club de alterne abandonado junto a una gasolinera de Shell, en el kilómetro 555 de la N-IV, en el término municipal de Dos Hermanas. Según fuentes del teléfono único de emergencias de la Junta, se dio aviso al 061 y a la Policía Nacional. Sin embargo, el 061 no hizo el traslado del herido porque, cuando llegaron los sanitarios, ya no estaba allí. Probablemente fue trasladado al hospital en algún vehículo particular.

El edificio en el que fue encontrado este hombre era un antiguo burdel, el club Kristal A, pero lleva mucho tiempo abandonado y sin uso. Lo único que sigue funcionando en el recinto es la gasolinera. El resto se ha convertido en un refugio de indigentes y, sobre todo, de toxicómanos. De hecho, hace tiempo se encontró allí un cadáver, aunque no tenía signos de violencia. La Policía está investigando si la agresión se produjo allí o éste fue el lugar elegido por los agresores para abandonar a la víctima.

El Kristal A fue escenario de una redada de la Policía Nacional hace nueve años, después de que formara parte de una red de clubes vinculados a la trata de seres humanos. En la operación fueron detenidas 17 personas, en distintos registros de locales de alterne de Sevilla, Málaga, Almería y Murcia. La operación fue llevada a cabo por la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y las Unidades contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) de las distintas ciudades en las que estaban los clubes. El establecimiento quedó precintado.

Este suceso recuerda a otros dos casos ocurridos en Dos Hermanas, que comenzaron con el hallazgo de personas en estado crítico o fallecidas en sendos lugares solitarios y alejados de la ciudad. El primero de ellos fue el crimen de Cayetano, un hombre de 34 años cuyo cadáver apareció en marzo de 2019 en un descampado y luego se supo que había sido torturado hasta la muerte por una deuda relacionada con las drogas. El segundo fue el caso de Rafael el Suizo, un hombre de 43 años que fue hallado inconsciente y con un fuerte golpe en la cabeza en noviembre de 2021 en un solar de Dos Hermanas. Poco después, la Policía detuvo a la mujer de la víctima y a su amante como responsables del asesinato.