La cadena La Mar de Gambas, adjudicada por un millón de euros al reflotador de empresas Navarro Bernal

El Juzgado Mercantil 3 de Sevilla ha adjudicado la unidad productiva de la franquicia sevillana La Mar de Gambas al reflotador de empresas José Manuel Navarro Bernal, que presentó una oferta vinculante dentro del proceso de liquidación de la compañía, que se declaró en quiebra en noviembre de 2025. El concurso de acreedores se solicitó para las cervecerías La Mar de Gambas, Cervecerías la Perra Gorda, Distribuciones y Depósito de Bebidas Los Alcores y Eurosur de Cervecerías, así como Catering y Cocedero Santa Lucía, con domicilio social en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra y vinculadas al empresario Manuel Alcerrica. El precio ofrecido por Navarro Bernal por la unidad productiva es de algo más de un millón de euros, a lo que hay que sumar la subrogación de trabajadores. El auto de adjudicación no será firme hasta finalizar el período de cinco días para que las partes presenten alegaciones.

También presentó oferta por la unidad productiva la cadena de restauración La Auténtica, ligada a la familia Artacho, que fue copropietaria del grupo Café de Indias, comprada en 2006 por Rodilla. Sin embargo, esta oferta fue retirada posteriormente, por lo que únicamente quedó la propuesta de adquisición de la unidad productiva de Navarro Bernal.

La adjudicación del franquicia de cervecerías La Mar de Gambas deja en manos de este empresario más de medio centenar de franquicias y establecimientos asociados repartidos por las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. El empresario se subroga 16 trabajadores de la franquicia y asume la deuda de 620.000 euros con Heineken para sacar adelante a esta cadena, que nació de la mano de Alcerrica en 2007, con la cervecería Santa Lucía de Alcalá de Guadaíra, aunque después le cambió el nombre por La Mar de Gambas, llegando a superar el medio centenar de establecimientos. En Madrid abrió cuatro restaurantes en calle Preciados y el barrio de Salamanca pero la llegada del Covid le generó tensiones económicas que derivaron finalmente en la declaración de insolvencia.

Establecimiento Santas Tapas, también de la cadena de cercevecerías de La Mar de Gambas / Juan Carlos Vázquez

Proyectos para 2026

Las marcas que tiene la unidad productiva son La Mar de gambas, Cervecerías la Perra gorda, Santas Tapas y Cervecería. Navarro Bernal no pondrá en funcionamiento ahora el cocedero y surtirá a los restaurantes con gambas de Huelva para lo que tiene ya contactos con proveedores de esa provincia. Los planes de Navarro Bernal pasan por mantener la mayoría de los 59 establecimientos de la cadena (casi 40 son La Mar de Gambas) y abrir otros 20 durante 2026. Fuentes próximas al empresario indican que ya tienen un acuerdo con un grupo hostelero de Madrid para abrir 12 establecimientos en la capital española, "pero no en Serrano, sino en los barrios de la ciudad". Asimismo, barajan una colaboración futura con la familia Artacho, que retiró finalmente su propuesta y que tiene gran experiencia en el sector de la restauración.

Navarro Bernal tiene intereses en el sector químico, sanitario y alimentario, contando con más de 200 empleados y superando sus empresas -que no consolidan- una facturación de más de 35 millones de euros. Entre sus compañías están Sevillana de Tubos, de la que tiene un 33% y está especializada en tubería de plástico; Plásticos de Huelva (48%); Arteoliva (40%), ubicada en Palma del Río (Córdoba), una compañía que produce gazpacho y bechamel, cuyos activos compró en 2016; Hijos de Juan Martínez (100%), Motian (100%) y Stein (44%), una fábrica de puentes grúa. Además, es copropietario de clínicas oftalmológicas. En 2020, la firma PH Tecnology (que nació con los activos de la antigua Plásticos Huelva) selló la fusión con Grupo Seta, constituyendo Seta PH Tecnology para liderar el sector de las soluciones para el tratamiento de aguas.