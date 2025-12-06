La cadena de restauración La Auténtica puja también por las cervecerías La Mar de Gambas

El grupo hostelero La Auténtica ha presentado en el Juzgado Mercantil 1 de Sevilla una oferta de compra vinculante de la unidad productiva de la franquicia sevillana La Mar de Gambas, según ha podido saber este periódico. Esta oferta se suma a la presentada por el reflotador de empresas José Manuel Navarro Bernal, quien en los últimos años se ha hecho con numerosas compañías en situación de insolvencia, como la empresa de movimiento de tierras Motian o Hijos de Juan Martínez (HJM), dedicada a la curtición, elaboración y compraventa de pieles, con clientes como Mango, entre otras.

A finales de noviembre se declaró el concurso de acreedores de las empresas Cervecerías La Mar de Gambas, Cervecerías la Perra Gorda, Distribuciones y Depósito de Bebidas Los Alcores y Eurosur de Cervecerías, así como Catering y Cocedero Santa Lucía, con domicilio social en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra y ligados al empresario Manuel Alcerrica. El grupo tiene medio centenar de establecimientos: 25 franquiciados de La Mar de Gambas y otros 25 asociados con otras marcas, como La Perra Gorda o Los Barriles en Sevilla, Cádiz y Huelva.

El plazo de presentación de ofertas acabó este jueves, 4 de diciembre. Por el momento concurren dos empresarios por hacerse con la cadena La Mar de Gambas, fundada por Manuel Alcerrica, quien emprendió en el sector de la hostelería en 2007 con la cervecería Santa Lucía de Alcalá de Guadaíra, aunque después le cambió el nombre por La Mar de Gambas , llegando a superar el medio centenar de establecimientos. En Madrid llegó a abrir cuatro restaurantes en calle Preciados y el barrio de Salamanca pero la llegada del Covid dio al traste con sus planes, sufriendo importantes tensiones económicas, que han derivado finalmente en la declaración de insolvencia.

Cervecería La Mar de Gambas / M.G.

Competidores

La declaración del concurso de acreedores del grupo se presentó con la oferta vinculante de compra de Navarro Bernal, al que ahora ha salido un competidor: el grupo de hostelería La Auténtica, cuyo director general es Francisco Artacho Sánchez. El grupo nació hace quince años y tiene ocho establecimientos franquiciados y propios en Sevilla capital y Dos Hermanas bajo las enseñas de Taberna La Auténtica, La Antojería o La Quinteña.

Son propietarios del grupo La Auténtica varias familias, entre ellas los Artacho, que además de estar en el sector hostelero explotan viviendas turísticas. La familia Artacho ha tenido varios negocios, entre ellos el grupo de restauración Café de Indias o Huevos Giralda. El grupo, cuya propiedad compartía con otros socios, tenía 50 establecimientos Café de Indias y 15 Helados Flanela. En 2006 fue vendido por unos 25 millones de euros a la cadena madrileña Rodilla. La compra incluyó además de ambas marcas la central de franquicias, una plataforma logísticos, una fábrica de helados y locales propios.