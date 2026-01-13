Un sevillano premiado con un millón de euros en el Euromillones
Ha sido validado en la Administración de Loterías número 91 de Sevilla capital, situada en San Jacinto, 83, en Triana
Un acertante de Sevilla ha ganado un millón de euros en el sorteo de Euromillones de este martes, al tener en su boleto el código que corresponde a dicha cantidad.
El boleto acertante de El Millón tenía el código WZT04819, y ha sido validado en la Administración de Loterías número 91 de Sevilla capital, situada en San Jacinto, 83, en el barrio de Triana, informa Loterías y Apuestas del Estado en su web oficial.
En el sorteo de Euromillones de este martes no existen boletos acertantes de primera categoría (5 + 2), mientras que en España existe un boleto de los tres acertantes de segunda, validado en la administración número 262 de Barcelona, situada en Pi i Margall, 93-95, con un premio de 187.049,95 euros
Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría (5 + 2) podría ganar 77 Millones de euros.
La combinación ganadora ha correspondido a los números 47 - 06 - 44 - 10 - 18, con las estrellas: 10 - 02.
