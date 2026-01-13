El Ateneo de Sevilla entrega sus premios a jóvenes investigadores por sus avances en el alzhéimer

Representantes de las instituciones implicadas en los premios y premiados, tras el acto de entrega en la sede del Ateneo.

La delegada de Educación del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, y el presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, han entregado este martes en la sede del Ateneo el V Premio Ateneo de Sevilla para Jóvenes Investigadores sobre Enfermedades Neurodegenerativas.

El primer premio recayó en Manuel Alejandro Sánchez García y Nieves Lara Ureña, del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), por su investigación sobre el Alzheimer, mientras que Vicente Roca Agujetas, que realizó el trabajo galardonado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (IIBB), recibió el segundo premio, también por su trabajo centrado en esta enfermedad.

Durante el acto, Gastalver destacó la importancia de estos galardones como "un claro compromiso con la ciencia, la investigación y la divulgación del conocimiento al servicio de la sociedad". La delegada subrayó que en esta edición se premian estudios sobre el alzhéimer, "una enfermedad que cada vez afecta a personas más jóvenes y que hoy por hoy no tiene cura; por eso, el mejor remedio de cara al futuro es lo que vosotros estáis haciendo: investigar".

Gastalver también resaltó la colaboración entre las instituciones públicas y el Ateneo como motor de impulso de la investigación biomédica y del conocimiento científico, pilares del progreso social. "La sociedad necesita personas como vosotros, y esta ciudad, con este Ayuntamiento a la cabeza, siempre apoyará el talento y el esfuerzo. Queremos que Sevilla sea también la capital del talento, donde los futuros científicos puedan desarrollar su carrera", afirmó.

"La ciudad cuenta con 90.000 estudiantes universitarios, y el futuro de la ciencia pasa por seguir apostando por nuestras universidades y su labor investigadora. Ustedes son el futuro, y eso es lo que hoy estamos premiando, porque el porvenir de nuestra sociedad está en vuestras manos", concluyó la delegada de Educación.