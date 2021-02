El club Río Grande acoge el circuito Rafa Nadal

El club Río Grande recibe entre el 20 y el 28 de febrero el segundo torneo del circuito juvenil de tenis Rafa Nadal Tour by Santander, que cumple su octava edición y que entre sus principales novedades ha añadido a la competición las categorías sub 16, que se suman a las sub 12 y sub 14.

El campeonato se va a desarrollar entre excepcionales medidas de seguridad, fijadas en un amplio protocolo de prevención de la Covid-19 en el que destaca la ausencia de público.

La etapa sevillana del circuito contará con más de 440 participantes (de 570 inscritos), de los cuales 240 están directamente incluidos en la fase final del torneo (40 por cada categoría sub 12 y sub 14 y 20 para las sub 16). El resto corresponden a las fases previas de las distintas categorías, de las que saldrán 8 participantes en la fase final de las categorías sub 12 y sub 14 y 4 para las categorías sub 16.

El orden de juego del torneo arranca este sábado 20 de febrero a las 9.00 de la mañana con las fases previas de las categorías sub 12 y sub 14, que finalizan el lunes 22.

El martes 23 comienzan las fases finales de las mencionadas categorías, mientras las sub 16 lo harán el miércoles 24. Las seis finales se celebrarán el Día de Andalucía, 28 de febrero. Los 16 cabezas de serie de cada categoría (8 en el caso de las sub 16) pasan directamente a la segunda ronda de la fase final del torneo, que por la situación actual se juega a dos sets: en caso de empate a un set se disputa un súper tie-break (10 puntos con ventaja de dos).

La situación actual de emergencia sanitaria conlleva que la organización del torneo y Río Grande hayan acordado un completo protocolo de seguridad e higiene a cuyo cumplimiento tienen que comprometerse por escrito los jugadores inscritos para poder participar en la competición. Entre otras medidas, además de la distancia social y el uso de mascarilla obligatorio, no se permitirá el acceso de público al torneo, que se desarrollará en una zona acotada y separada del resto del club.

Así, los participantes y sus acompañantes (uno solo por jugador/a) tendrán un acceso distinto a la entrada general del club.

El circuito juvenil nacional de referencia. La octava edición del circuito, que puntúa con el máximo coeficiente (2,5) en la clasificación de la Real Federación Española de Tenis, comenzó el pasado mes de enero en el Real Club de Tenis Barcelona con 600 inscritos y 400 participantes finales, tras añadirse la categoría sub 16, que se estrenaba en la competición.

El torneo llega ahora a Mairena del Aljarafe y hará nuevas paradas en Valldoreix (Barcelona, del 26 de marzo al 3 de abril), Valencia (del 22 al 30 de mayo), Alicante (del 25 de junio al 3 de julio) y Madrid (del 16 al 24 de julio).

Del 15 al 19 de septiembre está programado el máster final en Mallorca, que reunirá a los siete primeros clasificados del ranking del circuito en categorías sub 12 y sub 14 y a los cuatro primeros sub 16. A los líderes del ranking se suman los cuatro ganadores del ‘Trofeo de Valores’ (dos sub 12 y dos sub 14).

Además de los torneos del circuito, los campeonatos de España alevín, infantil y cadete también puntuarán para el ranking.

Los primeros ganadores del circuito, tras el torneo celebrado en el RCT Barcelona, fueron el barcelonés Álex Álvarez y la tarraconense Anna Ortiz en la recién estrenada categoría sub 16; el valenciano Andrés Santamarta y la barcelonesa Neus Torner en sub 14;, y el barcelonés Aleix Galindo y la pamplonica Idoia Razquin en sub 12.

La edición 2020, a pesar de la suspensión de uno de los torneos, las modificaciones de calendario y las limitaciones en la participación, registró más de 1.900 inscripciones y la participación de 1.400 jóvenes tenistas de más de 50 nacionalidades.

Otro detalle singular del Rafa Nadal Tour by Santander es su carácter solidario, ya que los beneficios se destinan a la Fundación Rafa Nadal. Desde hace más de 10 años, esta organización benéfica trabaja en España y la India con el objetivo de fomentar la integración y el desarrollo personal y social de niños y jóvenes.

El circuito estrena este año patrocinador principal, que da un nuevo nombre al mismo: Rafa Nadal Tour by Santander. La entrada de la entidad financiera supone un nuevo impulso para el circuito, que recibe desde hace años el apoyo de empresas como Kia, Nike, Heliocare, Babolat, I-Con Sports y Coca-Cola.