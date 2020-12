El primer triunfo en casa sitúa cuarto al Mairena (3-0)

En la tarde del sábado, el pabellón Marina Alabau fue testigo de excepción del último partido del 2020 para el Mairena Voley Club, perteneciente a la jornada 9 del Grupo C de la Superliga Femenina 2. Las guerreras azules llegaban a este encuentro con la necesidad de lograr una importante victoria que les permitiese continuar peleando por los puestos altos de la tabla, tras la derrota cosechada contra el Aguere Ciudad de La Laguna la pasada semana. Las de Alejandro Terrero no fallaron y lograron la primera victoria en casa ante un rival histórico, el Leleman Voleibol Valencia. No dieron opción al conjunto de la capital del Turia y se impusieron 3 a 0.

En el primer set comenzó mandando el club valenciano tras un fallo en el armado por parte de las locales, pero rápidamente empataron, gracias a que las valencianas cometieron el mismo fallo que las maireneras en dos jugadas casi consecutivas.

Pronto el equipo visitante estableció en el marcador una diferencia de 4 puntos por medio de puntos en ataque y errores en el saque de las de Alejandro Terrero. Las jugadoras del Leleman aprovecharon errores en ataque de las andaluzas para poner en el electrónico un parcial de 6-12 a su favor. Tras el tiempo muerto y una desventaja de 8 puntos, las guerreras volvieron a meterse en el encuentro y se colocaron a 2 del empate, pero sus rivales no cedieron y volvieron a colocarse a 4 arriba, aunque varios fallos en el armado y en ataque hicieron que las guerreras se pusieran a 1 del empate. Con un resultado de 20 a 21, llegó el momento de un nuevo tiempo muerto.

Terrero planteó nuevas tácticas que permitieron el empate a 22. Un punto tras bloqueo por parte de la local Mar Carrascosa puso al MVC por delante en el marcador. Tras ello, un punto de saque de Alba García y un punto en ataque de Mar dieron al Mairena Voley el primer set del encuentro con un resultado de 25 a 23.

El segundo set se inició con ventaja para las visitantes, pero las maireneras rápidamente se pusieron por delante gracias a la dupla Alba García - Mar. Con 4-4 en el marcador, las jugadoras del Leleman se hicieron con una diferencia de 2 puntos que poco les duró debido a la buena colocación defensiva de las locales, y a los puntos de ataque y saque conseguidos por Mar y la capitana, Alba Hernández. Con un parcial de 11-9, tocaba tiempo muerto para recargar pilas y plantear nuevas tácticas. Las de Terrero salieron enchufadas y pronto consiguieron un colchón de 4 puntos. En los últimos momentos del juego, las sevillanas fueron imparables y se hicieron con el segundo set sin dejar alternativa a sus rivales, sentenciadas por los fallos en ataque y en el armado. El resultado final fue de 25 a 16.

De nuevo en el tercer y decisivo set comenzaron mandando las de Leleman, pero las maireneras no tardaron en ponerse por delante. Pronto se pusieron 3 arriba, aunque las visitantes devolvieron el empate al marcador por medio de un punto de ataque. El MVC volvió a colocarse 3 arriba, y el entrenador visitante introdujo cambios para disminuir la diferencia, logrando ponerse por delante poco después. Con un parcial de 13 a 15, hubo tiempo muerto. Tras ello, las visitantes se colocaron 4 arriba, pero las guerreras se pusieron 1 punto abajo con la entrada de Natalia Ávila por Fátima Luna. Con empate a 19, todo parecía indicar que los últimos puntos iban a estar muy disputados. Tras el último tiempo muerto, las jugadoras azules se pusieron 2 puntos arriba, aunque las visitantes no tardaron en empatar. Pero dos puntos de ataque y uno tras un bloqueo dieron a las guerreras su primera victoria en casa por 3-0. 25 a 22 fue el resultado de este set.

La receptora Alba García realizó una excelente actuación en el choque, y se convirtió en la máxima anotadora con 16 puntos. La otra gran protagonista del encuentro, Mar Carrascosa, logró 12 puntos. La siguieron Natalia Ávila y Alba Hernández con 6, Fátima Luna con 5, y Fátima Méndez con 3. Por su parte, la cadete Sara Jiménez y la joven promesa Belén Corral fueron convocadas por Alejandro Terrero para completar la lista. En el caso de Belén, fue su primer encuentro en la Superliga Femenina 2, mientras que Sara ya estuvo en el partido ante el OPDEnergy Benidorm en tierras alicantinas.

Esta última victoria del 2020 y de la primera vuelta deja al Mairena Voley Club en la cuarta posición con 16 puntos. El próximo compromiso liguero de las jugadoras de Terrero tendrá lugar ya el 16 de enero de 2021 en el Pabellón Marina Alabau ante el FamilyCash Xátiva Voleibol. Con motivo del parón navideño, las guerreras podrán disfrutar de unos días de descanso para recargar pilas antes de comenzar los entrenamientos previos al duelo contra el conjunto de Valencia, a quien ya se impusieron por 0 a 3 en el debut liguero.