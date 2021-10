Ana Franco amplia su contrato con el Sevilla Femenino hasta 2024

La delantera Ana Franco amplió su vinculación con el Sevilla Femenino hasta junio de 2024, según informó el club, con el que la atacante tenía contrato hasta 2022.

Franco, de 22 años y que actualmente está concentrada con la selección española sub 23, lleva 67 partidos oficiales, 64 de liga y tres de Copa de la Reina, con la camiseta sevillista. La futbolista se mostró muy contenta e ilusionada por el acuerdo alcanzado, porque "firmar dos años más en un club como éste es algo que le encantaría a cualquier persona". "Me siento afortunada de poder seguir aquí", dijo.

"Cuando llegué no sabía cómo entrar en la ciudad deportiva y me veo ahora aquí que es como el patio de un colegio. Es mi quinto año, parece que se ha pasado rápido y he aprendido muchísimo", indicó la atacante cacereña.