Ángela Sosa rescata un punto para el Betis Féminas (2-2)

No era el resultado esperado en la previa, pero sabe bien el empate al Betis Féminas, que estuvo contra las cuerdas ante el Granadilla, aunque al final rescató unas tablas gracias a unos buenos minutos finales y a dos goles de Ángela Sosa (2-2).

Pero lo cierto es que el equipo sufrió muchísimo durante casi todo el encuentro. Se puso muy pronto abajo con un gol de Koko, tras un precipitada salida de Thalmann. Sin embargo, la portera internacional suiza fue clave para mantener con vida a las verdiblancas con grandes intervenciones en el primer acto. Lo mejor al descanso, pese a la derrota, era el resultado porque el Granadilla pudo irse a vestuarios con una ventaja mayor.

Dio un paso adelante el equipo de Juan Carlos Amorós en la segunda parte. Hasta que recibió el 0-2. Martín-Prieto le ganó la partida a Andrea Medina, que derribó en el área a la delantera visitante en el minuto 53. Penalti y gol de Pisco y 0-2.

Todo parecía perdido. El Betis Féminas necesitaba un gol para meterse en el duelo. Y llegó pronto. Transcurría el minuto 62 cuando Ángela Sosa mandaba a la red una buena dejada de Mari Paz Vilas en el área.

A partir de ese momento las verdiblancas vivieron sus mejores momentos y empezaron a pisar el área rival con peligro con una Asantewaa muy activa y con Ángela Sosa al mando de las operaciones. También sumaron los cambios de Laurina y Da Eira, que aportaron frescura al ataque.

El Betis rozó la igualada con dos buenas acciones de Asantewaa, ambas abortada por la portera visitante Reis. El gol llegó desde el punto de penalti tras un agarrón sobre Dorine en el área. Ángela Sosa no perdonó desde los once metros. Ambos equipos buscaron el gol de la victoria en los compases finales, aunque el marcador no se volvió a mover.