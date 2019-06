Antonio Herrera: "El Betis: un equipo de paso por LEB Oro"

A pesar de estar en las quinielas para dirigir al Betis de LEB Oro que debía regresar a la élite, los caminos del club hispalense y de Antonio Herrera, otra vez, volvieron a ser paralelos. Curro Segura fue el elegido por la dirección deportiva bética, y el técnico sevillano decidió aceptar la oferta de Araberri, un equipo que cada temporada debía reinventarse para sobrevivir. Sin embargo, a finales de enero, y con un equipo en claro crecimiento a pesar de estar en penúltima posición, el club vasco decide prescindir de Herrera.

"No cambiaría nada de lo que hice, me vine con la cabeza muy alta", asegura el preparador. "El club consideraba que la trayectoria no era la adecuada, que se tenía que estar más arriba y tomaron esa decisión a falta de prácticamente toda la segunda vuelta. Fui siempre con mi máxima pasión y dedicación. Trabajé mucho y muy duro", explicó el técnico, que tuvo que confeccionar la plantilla, sobre todo tras la llegada a Sevilla de Asier Alonso, ahora secretario técnico bético y por entonces, director deportivo de los vitorianos.Un equipo nuevo, jovencísimo –el segundo, por detrás sólo del Barcelona B– prácticamente de rookies en la competición, y que logró victorias de mucho mérito, como en Miribilla ante el Bilbao Básket o en Son Moix ante el Iberojet Palma, equipos que disputaron la Final Four de ascenso. Al final, el equipo terminó descendiendo a LEB Plata.

Sin embargo, y pese a ese regusto amargo, Herrera no pudo dejar de alegrarse por el ascenso del Betis, un equipo "casi de ACB de paso por la LEB Oro". "El Betis vuelve a estar en el lugar en el que se merece. La verdad es que estoy muy contento, por bético y por sevillano, y sobre todo, por todas las personas queridas que tengo en el club", comentó.

"La verdad es que se intuía que podían estar arriba por la calidad de la plantilla y por los jugadores. Pero lo que era difícil de prever era que lo hicieran con tantísima holgura. A medida que avanzaban los partidos se convirtió en un equipo imbatible", analizó Herrera, que ahora prueba suerte en el staff de los Utah Jazz.