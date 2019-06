'Welcome back', coach Herrera

Hacer las maletas no siempre es fácil. Sin embargo, cuando van cargadas de esperanza e ilusión, la situación varía. Con una sonrisa de oreja a oreja por la oportunidad que se le vuelve a abrir al otro lado del charco se marchó Antonio Herrera, técnico sevillano, el viernes hacia Estados Unidos. En el horizonte, la oportunidad de trabajar en el Training Camp y los workout de los Utah Jazz, una de esas históricas franquicias de la NBA, que contó en sus filas con jugadores de la talla de John Stockton o Karl Malone, o ahora Ricky Rubio, y de la que formará parte entre tres y cuatro semanas.

"Haremos un trabajo de postemporada, con algunos jugadores jóvenes, otros que estén en la G-League y algunos otros jugadores que se puedan reclutar en el futuro", explica el sevillano acerca de su próximo cometido en Salt Lake. "Creo que tienen un gran programa de trabajo. Para mí es una gran oportunidad de crecer y ampliar conocimiento, sobre todo para ver cómo trabajan con la mejora individual del jugador", continúa.

La de los Jazz será su segunda experiencia en Estados Unidos. Ya en junio de 2017, Herrera cogió su petate para cruzar el charco para trabajar en la Summer League de Las Vegas –una de las ligas veraniegas más importantes del baloncesto norteamericano– como parte del staff técnico de Los Ángeles Clippers. "Aquello fue una minipretemporada", recuerda. "El objetivo de esa competición era construir un equipo en poco tiempo. Ahora la idea es mejorar a los jugadores que formen parte del roster. Es un trabajo diferente y muy interesante. Responderá a una gran inquietud", augura el ex entrenador de Araberri.

A pesar de no ser precisamente un novato en estas lides, el preparador afronta con los nervios habituales este próximo reto. "Es como si se tratara de mi primer viaje: la ilusión es máxima", asiente el protagonista. "Ahora el concepto es diferente. Hablamos de centrarse en el grupo cada semana, con los jugadores con los que vamos a trabajar, meter muchas horas de trabajo con ellos y, por supuesto, aportar tu granito de arena para hacerlos mejores", argumenta el técnico, que recuerda que recuerda que ya tuvo la ocasión de realizar este trabajo durante su época en Unicaja: "Siempre coincidía con los play off".

"¿Quedarme vinculado a los Jazz? ¿Por qué no? En Estados Unidos tienen muy clara la meritocracia y no miran nacionalidades ni tienen ningún tipo de reparos. Si el trabajo es bueno y hay buena sintonía, ¿por qué no iba a quedarme?", señala ilusionado Herrera. "De momento voy a estar, aunque no sea en competición. Hay que disfrutar del camino. Ésta es una puerta que se me abre y ahora quiero conocer el programa individual con el que trabajan", continúa el técnico sevillano.

Allí lo esperará un viejo conocido de la afición española, como es Fotis Katsikaris, que fue entrenador del Bilbao Básket, Valencia Básket, UCAM Murcia e Iberostar Tenerife, entre otros equipos europeos. Ahora, el griego ejerce como entrenador asistente de Quin Snyder, head coach de la franquicia de Utah. "Lo veré porque Snyder hará la selección de jugadores con los que trabajaremos, pero Fotis será el que me guíe", señala el técnico, que alaba la forma de laborar de los yanquis: "Ellos trabajan en equipo, de una forma que puede servirnos mucho en Europa. Tienen unas estructuras más grandes y todo bien delegado, con las parcelas de cada uno bien definida", señala el técnico, que ahora disfruta de una nueva etapa en Utah.