Arabia, objetivo del Barça

El Barça ya ha logrado su gran objetivo en un curso de mínimos, la clasificación para la Liga de Campeones, y ahora quiere asegurar la segunda plaza de LaLiga que le daría el billete de la Supercopa de España que el año que viene volverá a disputarse en Arabia Saudí, para lo que necesita cinco de los nueve puntos que quedan, con la primera cita ante el Celta.

Este martes el Camp Nou afrontará seguramente el partido con menos presión de una temporada en la que prácticamente no se ha vivido ningún partido sin urgencias. Este curso el Barça no levantará ningún título, pero por lo menos se ha ganado una plaza para soñar con grandes hitos de cara al curso que viene. Su triunfo del sábado ante el Betis (1-2) con un gol de volea de Jordi Alba en la última jugada le dio la clasificación matemática para la Champions y el empate del Sevilla le ha permitido abrir una brecha de cuatro puntos con el tercero que le acercan mucho al segundo puesto. De hecho, si el Barça gana al Celta y mañana el Sevilla no es capaz de vencer en el Sánchez-Pizjuán al Mallorca, que se juega evitar el descenso, el conjunto de Xavi Hernández ya se asegurará matemáticamente el segundo puesto de la Liga a falta de dos jornadas para la conclusión.

El técnico azulgrana recupera para este partido a Ter Stegen, que fue baja ante el Betis a causa de una indisposición. Así, salvo sorpresa, el portero alemán volverá a su puesto como titular en detrimento de Neto. Por contra, será baja por sanción Busquets, por lo que seguramente Xavi pondrá en el mediocentro a Frenkie de Jong, con Gavi y Riqui Puig por delante. Serán baja Pedri, Sergiño Dest, Piqué, Nico y Sergi Roberto.

Otro de los protagonistas el sábado fue Ansu Fati, quien inauguró el marcador nada más entrar al campo. Pero, aunque sus sensaciones fueron buenas, la idea del cuerpo técnico es no forzarlo y lo más probable es que vuelva a partir desde el banquillo. Aubameyang podría volver a la titularidad.

Con la permanencia sellada tras la goleada al Alavés, el Celta buscará un triunfo en el Camp Nou para seguir aspirando al noveno puesto, que ahora ocupa el Osasuna con una renta de tres puntos sobre los celestes. Ése es el reto que se ha marcado el vestuario del equipo gallego, que también intentará ayudar a Iago Aspas a conquistar su cuarto trofeo Zarra (máximo goleador español), con el que igualaría el récord de Villa. Con su doblete ante el Alavés, alcanzó los 17 tantos, dos más que su principal perseguidor, el delantero del Espanyol Raúl de Tomás. Con la baja de Nolito, formará en la línea de ataque junto al brasileño Thiago Galhardo y ambos se beneficiaron de la exhibición de Denis Suárez, que regresa al Camp Nou en su mejor momento.

Barcelona:Ter Stegen; Daniel Alves, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Frenkie de Jong, Gavi, Riqui Puig; Dembélé, Ferran Torres y Aubameyang.

Celta:Dituro; Kevin, Aidoo, Araujo, Javi Galán; Beltrán; Brais Méndez, Denis Suárez, Cervi; Iago Aspas y Galhardo

Árbitro:Ortiz Arias (madrileño).

Estadio:Camp Nou (21.30).