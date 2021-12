La puesta de largo del sevillano Luis Medina Cantalejo al frente del arbitraje español

En un acto precedido por sendas reuniones telemáticas con los colegiados y los presidentes de las federaciones territoriales, este martes ha visto la presentación del que fuera árbitro internacional Luis Medina Cantalejo como nuevo máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros.

El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha sido el encargado de abrir este acto abierto a los medios de comunicación mostrando "todo mi apoyo y todo mi cariño a Luis Medina. Nos conocemos desde hace muchos años y nunca hemos dejado de hablar de fútbol. Es un referente, un grande de nuestro fútbol respetado por todos. Él es hijo y nieto de un árbitro de Primera División y ha dejado el pabellón aún más alto pitando partidos muy importantes. En esta nueva etapa seguimos mejorando con pleno apoyo y plena autonomía para el colectivo arbitral. Hoy se presenta una persona a la que admiro y respeto".

Seguidamente, el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros ha apuntado que "a mí lo que me gusta es el fútbol y hace 13 años que me retiré. Desde el primer día empecé a formar parte del Comité Técnico de Árbitros y hace dos años me encomendaron la tarea de impulsar el arbitraje andaluz. Cuando Luis Rubiales me hizo este ofrecimiento, dije que sí y llevamos dos semanas trabajando plenamente en esta etapa nueva. Quiero agradecer la labor de todas las personas que han estado trabajando en la etapa anterior y ahora se trata de crecer aún más. Tenemos la mejor generación de árbitros que yo haya conocido. Los logros que están consiguiendo nuestros colegiados es indiscutible".

Acto seguido, tanto el presidente de la RFEF como el nuevo máximo responsable del CTA han contestado las preguntas de los periodistas efectuando las siguientes declaraciones:

Luis Medina Cantalejo

VAR: "Hacemos autocrítica todas las semanas como colectivo y, aunque a mí no me gusta demasiado comparecer públicamente, creo que debemos reconocer que tenemos que recuperar la esencia del VAR después de que haya sido una herramienta que ha sido erosionada desde hace un tiempo. Hay que volver a los orígenes y no sancionar cualquier contacto. El VAR ha mejorado las acciones del fuero de juego, en las que son fuera o dentro del área y prácticamente ha erradicado el juego brusco grave. El problema lo tenemos dentro de las áreas y debemos procurar que la intervención del VAR sea sólo en acciones manifiestamente claras. El VAR es una herramienta muy útil, pero debemos darle una vuelta. Los árbitros estamos para dar el mejor servicio a los equipos".

Incorporaciones: "Debemos darle un papel a otros actores del fútbol para que nos den el punto de vista diferente. Las aportaciones de muchos exjugadores es muy positiva y nadie está en posición de la verdad absoluta".

Prioridades: "Hay que trabajar mucho con la cantera, con las federaciones territoriales e impulsar decididamente el fútbol femenino con Marisa Villa al frente para el apoyo y crecimiento. Cuando yo me vaya me gustaría que hubiese al menos una árbitra en Primera División".

Transparencia: "Hace cinco años era impensable que mantuviésemos una conversación normal hablando de arbitraje. Poco a poco se han ido implementando acciones de relación con los medios. No queremos quebrar este sistema, queremos tener una buena relación con los medios y así lo haremos. Por ética no podemos hablar de jugadas concretas y hacer públicas las conversaciones es algo prohibido por el protocolo marcado desde instancias internacionales".

Jugadas: "Estamos abiertos de que cuando haya una propuesta de hacer públicas mediante pantallas las jugadas en revisión, hacerlo públicamente. En las competiciones que organiza la RFEF, como la Supercopa de España, ya se está haciendo".

Reconocimiento: "El trabajo que está haciendo todo el equipo es excepcional. Todos los árbitros saben cómo deben ser juzgadas las acciones a las que se han tenido que enfrentar. El camino debe ir hacia la normalidad, a que el fútbol fluya a riesgo de que podamos comernos algún penalti. Hay que centrarse en acciones muy claras y manifiestas. Hubiese dado lo que fuera por tener el VAR durante mi etapa como árbitro en activo".

Continuidad: "No va a haber una ruptura con la filosofía del VAR. La filosofía del VAR es que el árbitro de campo sea quien debe llevar las riendas y el VAR es un apoyo. El talento es lo que diferencia el buen árbitro del gran árbitro y el talento ni se enseña, ni se aprende". "El VAR ha llegado para quedarse e intentaremos hacerlo mejor".

Normas: "Nosotros aplicamos la normativa, no legislamos. Todas las modificaciones de las reglas de juego son conocidas desde antes del comienzo de la temporada y todo esta pautado. Personalmente creo que debemos juzgar las consecuencias de lo que supone una mano dentro del área".

Propuestas: "Escucharemos a todos los árbitros sobre la cuestión de crear un cuerpo específico de VAR. Lo plantearemos en equipo".

Medios de comunicación: "Debemos ceñirnos al protocolo en cuestión del VAR. Mi relación con los equipos es muy buena y no habrá ningún problema en hacer las aclaraciones pertinentes de acuerdo con la norma".

Valores: "Como árbitro no era el más simpático dentro del terreno de juego. Un árbitro no puede ser amigo de un jugador, al igual que un entrenador tampoco puede serlo. Hay que ser cercano y cariñoso, sí, pero la amistad no es posible. Lo que jamás debe perderse es el respeto. Tenemos claro en qué mundo nos metemos y yo amo el fútbol".