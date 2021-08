Asier Martínez logra vencer en su serie de 110m y va a semifinales

El español Asier Martínez, subcampeón de España de 110 metros vallas, protagonizó un gran debut olímpico a sus 21 años al ganar la segunda serie con una marca de 13,32, la segunda mejor de su vida, que lo mete en semifinales de Tokio 2020.

El navarro ejercía, en su debut olímpico, la única representación española en 110 metros vallas tras la baja por lesión de Orlando Ortega, actual subcampeón olímpico, que se dañó un isquio durante un entrenamiento, ya en Tokio. Asier estuvo muy cerca, a una sola centésima, de Orlando en la final de los campeonatos de España de Getafe y su marca de 13,31 lo situaban en condiciones teóricas de pelear por una plaza en semifinales.

🔥¡¡QUÉ LOCURA lo que acaba de hacer Asier Martínez en su debut olímpico!! #ElSuperMartesEnRTVE 🏃El navarro vence en su serie de los 110 m vallas con una marca de 13.32, su segunda mejor marca de siempre para estar en semifinales #Tokyo2020 📺https://t.co/mEHzxpBIOl pic.twitter.com/YydqnxkNTp — Teledeporte (@teledeporte) August 3, 2021

En su serie, la segunda, partía con la cuarta marca y clasificaban los cuatro primeros, con cuatro más en la repesca.

El navarro fue el cuarto en abandonar los tacos (146 milésimas), pero fue progresando hasta, a la altura de los 80 metros, ya estaba en cabeza. Batió por nueve centésimas al estadounidense Daniel Roberts y por 22 al jamaicano Damion Thomas, tercero.

"Me he sentido muy bien, tanto que casi ni me lo creía", explicó Martínez. "Las sensaciones han sido buenas y nos hemos quitado el miedo en esta primera toma de contacto", apuntó. "Está siendo un gran año, casi que tengo ganas de que termine, de hacerlo lo mejor posible, para ser consciente de lo que he hecho".

Las semifinales se disputarán esta próxima madrugada, a las 4:00.

"me he visto bien. no me lo creía al llegar a meta. cuando hay que correr es mañana para pasar a la final. las sensacioness son buenas, y hemos quitado el miedo a esta toma de contacto"

"tengo ganas de terminar lo mejor posible para ser consciente de lo que he hecho" "prefiero correr por la tarde, tirando a la noche, como hoy, pero los factores externos no puedo manejarlos"