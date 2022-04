El Bádminton Rinconada inicia el asalto al título de liga

El Club Bádminton Rinconada vuelve a tener ante sí la oportunidad de escribir otra página de oro en su historia y en la del bádminton español. Los de Antonio Molina disputarán este próximo sábado a las 18:30 en el pabellón Fernando Martín la ida de la gran final de la Liga TOP10 del bádminton español.

La machada no será fácil, pues enfrente tiene al verdugo de 3 de las últimas 4 finales que ha disputado el conjunto de San José de La Rinconada. Los onubenses, tras descender la pasada temporada hasta Liga Andaluza, han vuelto por la puerta grande a la máxima categoría, pues han demostrado una gran ventaja en la liga regular. En las semifinales barrieron al CB San Fernando Valencia de forma clara tras endosarle un 6-1.

Está claro que una final de estas características es un encuentro demasiado largo. Quince días separarán la ida de la vuelta, por lo que parece muy claro que en la ida (salvo hecatombe de alguno de los dos equipos) poco se va a decidir, aunque será clave para los rinconeros salir con ventaja del Fernando Martín. Y es que ése es otro de los retos que se pone el Bádminton Rinconada, pues en los últimos tres enfrentamientos con los onubenses nunca consiguieron salir con ventaja del Fernando Martín.

Ahora la situación es bien distinta. El conjunto rinconero ha vuelto a encontrarse con su mejor versión, y contiene dentro de sus filas algunos de los mejores jugadores y jugadoras del panorama nacional. Aunque aún con la participación de Leona Lee en el aire debido a una mala redacción de las normas por parte de FESBA, Antonio Molina no dudará en contar con Tom Wolfenden y Rory Easton para poder tener intactas las opciones de título. De los últimos años, quizá el Rinconada no ha contado con una plantilla tan fiable para poder conseguir el ansiado título de campeón de España 2022 y sellar el pase al Campeonato de Europa de Clubes.

Los onubenses, por su parte, siguen con el mismo plantel desde hace años, un plantel consolidado con figuras como Haidée Ojeda, Pablo Abián (mejor jugador español) o Telma Santos, reciente campeona del mundo sénior. Todo ello hace que una vez más los rinconeros tengan que emplearse a fondo en un encuentro llamado el clásico, pues es la final más repetida de la historia de la competición.

Antonio Molina tiene muy claro cuáles son sus armas y cómo lo va a gestionar este sábado. Molina, con una amplia experiencia en finales, sabe que el equipo se ha ganado por méritos propios estar ahí, y es por ello que, a pesar de la dificultad del rival "no me preocupa realmente nada. Tengo una confianza enorme en la plantilla. El encuentro de semifinales era muy difícil, sin la caprichosa decisión de la Federación Española de no poder alinear a Leona Lee, pese a cumplir el número de encuentros que marca la normativa para poder disputar los play off, decidimos jugar con un equipo totalmente nacional y disfrutar de la experiencia y aprovechar nuestras oportunidades. El Bádminton La Orden es un grandísimo rival y hay que tener en cuenta que tiene grandísimos jugadores, pero hemos demostrado frente al Club Bádminton Arjonilla, que para mí era nuestra final, que competimos muy bien y tenemos registros que nos dan ventaja en algunos partidos de los encuentros de la final. Estamos preparados para gestionar los partidos que tendremos que disputar en estos próximos quince días".

El técnico rinconero no esconde que el favorito es el conjunto onubense, que tan bien lo ha ido realizando en los últimos años, aunque el momento de forma que vive la plantilla, da licencia para soñar a los del Fernando Martín: "Estoy convencido de que tenemos posibilidades de ganar. Es importante para la entidad estar en una nueva final, sabiendo que los equipos que conforman el Top 10 español han aumentado el nivel y han acercado deportistas importantes no seleccionables a la competición. Espero que más pronto que tarde la FESBA cuide esta competición, pues con la ayuda de todos será más atractiva para los clubes españoles y seguirán desembarcando en España jugadores de máximo nivel mundial para seguir ayudando a que el nivel del bádminton español crezca desde la base y con los objetivos de ver espectáculo en este tipo de competiciones por equipos. Llegar a la cima puede ser fácil, pero lo realmente difícil es seguir estando entre los mejores de la competición viendo como los demás equipos se refuerzan de forma realmente magistral los últimos años. Ese ADN ganador que tiene el Bádminton Rinconada pocos clubes lo tienen, y quizá por esa inercia conseguimos estar ahí año tras año".

Sin duda, el pabellón Fernando Martín acogerá este sábado otro de los encuentros referentes en el panorama nacional e internacional, pues otro clásico se disputará bajo la atenta mirada de todo el país, en un encuentro donde el Bádminton Rinconada volverá a demostrar por qué es el club español más laureado de la historia.