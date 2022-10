El Bádminton Rinconada, campeón de España V Copa Iberdrola

El Club Bádminton Rinconada, tras cuatro años subiendo al podio pero sin tocar la medalla de oro, ha conseguido el título de Campeón de España femenino de clubes, un hito histórico en el club rinconero que ha conseguido romper el maleficio que tenía con la Copa Iberdrola.

El camino para conseguirlo no ha sido fácil, pues las chicas de Antonio Molina tuvieron que superar a duros rivales, entre ellos al Ravachol Pontevedra y As Neves, dos favoritos al título y que sucumbieron al poderío del plantel femenino del cuadro de San José de La Rinconada.

En la fase de grupos, disputada el sábado, el Rinconada no dio opción a sus contrincantes del grupo 2 de la competición, pues ambos encuentros, ante San Fernando Valencia y Huesca, fueron resueltos con facilidad (4-1 ante los valencianos y 5-0 ante los oscenses).En la misma tarde del sábado, se disputarían los cuartos de final, las chicas de Antoino Molina quedaron encuadradas ante Ravachol Pontevedra, en un apretadísimo partido que se revolvió por 3 a 2 gracias a la victoria de María Ojeda en el individual.

Las semis de la Copa Iberdrola se disputaría el domingo, unas semis donde el conjunto del Fernando Martín se enfrentaría al vigente campeón, el Bádminton As Neves, que sin estar en la máxima categoría nacional atesora una poderosa cantera e importantes jugadores femeninas. Aún así, un soberbio Rinconada resolvía por la vía fácil el encuentro tras ganar 3-0 en los primeros tres partidos del encuentro, por lo que el Rinconada conseguía su cuarta final en cinco ediciones de la competición.

Todo quedaría por resolver en la gran final, en la que se enfrentaría al equipo con más títulos de la competición, el Bádminton Oviedo que atesora dos trofeos en haber y con un combinado potente en el apartado de féminas. El Rinconada, por su parte, sabía que el apartado de dobles, a pesar de las ausencias de Bea Corrales y Nerea Ivorra sería clave para encarrilar el título. En el primer enfrentamiento de la final, las rinconeras Leona Lee y Laura Molina derrotaron a las ovetenses Kristina Sotomayor y Amaia Torralba en tres sets (7-11, 7-11, 10-11). Más adelante Claudia Leal y Marta Molina hacían lo propio ante Laura Álvarez y Leyre Suberviola también en tres sets (10-11, 5-11, 6-11), encarrilando la final para las sevillanas. Tras los dos primeros puntos cosechados por las rinconeras, el Oviedo se acercaba en el marcador con la victoria cómoda de Laura Garijo en tres sets ante la joven María Ojeda, que se acercó en los dos últimos sets pero sin encontrar premio.

Claudia Leal sería la protagonista de la mañana al conseguir el triunfo para las de Antonio Molina. La nueva fichaje del conjunto rinconero llega por la puerta grande tras conseguir la victoria ante Amaia Torralba en cuatro sets (10-11, 11-10, 7-11, 6-11) de forma magistral a pesar de no ser especialista en el apartado de individuales, una victoria que sin duda pasará a formar parte de la historia del Bádminton Rinconada.

Molina, eufórico

Tras el encuentro y la ceremonia de entrega de medallas Molina se mostraba eufórico por el título conseguido: "Llevábamos mucho tiempo persiguiendo este título. Desde que se ideó este proyecto por parte de la federación siempre hemos estado en el podium, y sabíamos que este año iba a ser una oportunidad más que importante para conseguir este título que engrandece a las vitrinas de nuestro club".

Respecto al desempeño de las suyas, Molina calificaba de "espectacular" el trabajo de las suyas: "han hecho un esfuerzo extraordinario. No hemos podido traer a todo nuestras chicas como nos hubiera gustado pero de igual forma sabíamos que con el equipo que traíamos íbamos a pelear por todo, no me cabía ninguna duda. Nuestra fase final ha sido brillante y se ha visto reflejado en el marcador, ya que en pocas ocasiones hemos permitido al rival acercarse a nuestro marcador. Es un plus motivacional para comenzar la liga, porque sabemos que este año tenemos opciones de pelear por todo y lo estamos demostrando desde primera hora. Empezar la liga con un título sienta mejor, sin duda"