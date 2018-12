Batallas a todas las alturas

Se avecina una jornada atípica en el Grupo X de Tercera División. El hecho de competir entre semana aún resulta anómalo para equipos de estas categorías. Sin embargo, los puntos tienen el mismo valor, razón para mantenerse alerta. Los ocho equipos sevillanos afrontan compromisos importantes.

El primero en entrar en escena será el Sevilla C, al que le espera un San Roque crecido. Los leperos vencieron 0-3 en Gerena este domingo y dejaron lejos las plazas de descenso. Ésas que quiere abandonar el cuadro de Paco Peña. Hacerlo pasa por encadenar varias jornadas puntuando, algo que no logra desde hace seis.

Más calmado –aunque mirando de reojo hacia abajo– está el Coria, que recibe al correoso Puente Genil. El equipo cordobés, que apenas encaja 0,76 goles por partido, será una dura piedra de toque para los hombres de Ceballos. Los ribereños están un punto por encima del Écija. Venido arriba tras sumar diez de los últimos 15 posibles, el conjunto de David Páez se desplaza al Municipal Carlos Marchena sin otra meta que salir definitivamente de la zona baja. El Cabecense, aún estancado en el penúltimo puesto, lo recibirá con el cuchillo entre los dientes.

A la misma altura que los astigitanos está la Lebrijana, que se mide a un equipo peligrosísimo: Los Barrios. Desde la llegada de Rafa Escobar al banquillo, los gualdiverdes han protagonizado una poderosa escalada que los ha dejado a las puertas de la zona de play off. Un camino parecido al que tomó el Utrera hasta asaltar el liderato por las bravas. El equipo de Jesús Galván, que no pierde un partido desde septiembre, recibe al Ceuta con el objetivo de seguir consolidándose en la cima de la tabla.

Ya por la tarde, el Betis Deportivo encara otro partido clave para permanecer ahí arriba. José Juan Romero no se fía del Ciudad de Lucena. "No está todo lo bien clasificado que podría", dice el técnico, que todavía no podrá contar ni con Nané ni con Escardó. A la misma hora –las 17:00–, el Gerena visita al Arcos en un partido que puede determinar el futuro de Márquez ‘Cachola’ en el banquillo rojinegro.