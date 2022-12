El Betis Féminas recibe una sonrojante goleada en casa (0-7)

El Real Betis Féminas ha caído derrotado en la tarde noche de este domingo en la jornada 11 de Finetwork Liga F por 0-7 en un partido para olvidar en el que fueron superadas por el rival en todo momento.

Se inicio el encuentro con altas pulsaciones en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Ni siquiera la desafortunada lesión de la portera levantinista, María, en el minuto 6 sirvió para enfríar la tarde en Sevilla. Las primeras llegaron muy pronto. Avisó el Levante con un gol de Érika que fue anulado por fuera de juego. Respondió la bética Babajide con un gran chut que se estrelló en el larguero. Quizás el partido hubiera sido distinto de entrar, en una de las pocas ocasiones del Betis en el partido.

El Levante se fue haciendo con el mando, y tras otro acercamiento peligroso que no culminó Baños, las levantinistas empezarían con el festival de goles. Redondo, tras una gran acción de Méndez y el pase de la muerte de Érika, pondría el primero en su cuenta, y no sería el último. De hecho, no tardó en incrementar su racha tras una asistencia de Tatiana. Solo pasaba media hora desde el inicio, y en escasos cuatro minutos el Levante ya ponía demasiada tierra de por medio para un Betis que bajó los brazos demasiado pronto.Antes del descanso las granotas querían cerrar el partido. Malena trataba de darle vida para poder recomponerse en el descanso. Pero no pudo hacer nada ante Mayra, que hizo el tercero en la prolongación del primer acto.

Tras pasar por la caseta, no había ningún resquicio de esperanza entre las verdiblancas. Menos aún tras el hat trick de Redondo, que antes de llegar a la hora de partido, subió el cuarto al marcador. Ya era una dura goleada, pero no había acabado, ni mucho menos.

Se le hizo excesivamente largo el partido a las de Francis Díaz. Lo aprovechó Julia, que en los últimos diez minutos consiguió un hat trick, para dejar el partido en un cero a siete muy doloroso y sonrojante para un Betis que no compadeció en el Luis del Sol.