Aarón se desvincula del Betis Futsal en busca de más minutos

De un equipo que estuvo a punto de subir a otro prácticamente nuevo. En tres meses y medio el Betis Futsal ha desmantelado el conjunto que cayó en la final del play off por el ascenso ante el UMA Antequera en su nuevo proyecto de alcanzar la Primera División de la mano de Daniel Ibañes. El último en salir fue el sevillano Aarón Núñez, que llegó el pasado enero por petición expresa de José Vidal y que alcanzó un acuerdo con el club para rescindir su contrato "en busca de más minutos".

"Tengo 34 años y creo que me queda una temporada por jugar, así que viendo que no se contaba mucho conmigo traté de llegar a un acuerdo para salir", explica Aarón, que podría recalar en El Ejido, de Segunda B, donde lo espera precisamente un ex compañero en el cuadro hispalense la pasada campaña como es Jaime Migo, otro con el que el Betis no contó pese a ser, junto a Miguel, santo y seña de la entidad desde sus orígenes como Nazareno.

"Prefiero estar en un sitio en el que me sienta más querido. Me hubiera gustado acabar aquí mi carrera con un ascenso con el Betis, pero el deporte es así. Unos van y otros vienen. Ahora disfrutaré de mi familia estos días antes de que cierre mi fichaje", insistió el futbolista.

Del Betis Futsal que cayó con el Antequera al que arrancará la temporada este domingo (13:00) en Amate ante el Mengíbar sólo repetirán cuatro jugadores: Ivi, Bellvert, Rubén Cornejo y Eric Pérez, acompañados por nueve caras nuevas bajo la tutela de Ibañes.