El Betis Futsal recibe hoy al Peñíscola en Amate (19:00) con el objetivo de sobreponerse a la derrota en Burela logrando una victoria que alimente también las posibilidades de disputar el play off al final de la temporada.

Los verdiblancos no tendrán una prueba fácil, pues reciben a un rival que lucha por abandonar los puestos de descenso, de ahí que Juanito, técnico bético, avise de la importancia de que su equipo juegue con intensidad: "Es un partido muy complicado. Es un equipo que empezó muy bien la temporada y luego, cuando empezaron a tener resultados negativos, no sacaban los puntos que merecían. Los últimos resultados lo demuestran. Están en una situación límite. Ellos tienen esa motivación, pero nosotros tenemos otra muy bonita. No nos pueden ganar en motivación, ni en ambición ni en ganas. Nos pueden ganar en juego, porque esto va de meter un gol más que el rival. No pueden empezar el partido 1-0 en ese sentido. Nosotros estamos en una situación muy buena".

"Todo el mundo está jugándose cosas, todo está apretado arriba y abajo. Ya se decide el descenso, las promociones, el play off... Los partidos son más complicados. Hay que tener la calma mental de que esto no ha terminado y no es fácil", añade Juanito, que ve un factor clave tener calma en estos momentos de la temporada: "Estamos con 40 puntos, a uno del séptimo y venimos de perder en Burela por detalles, no porque no pudiésemos haber ganado. El resultado es el que es, pero no me preocupa. Por eso hablaba de la calma mental. No magnificar las situaciones. Este equipo lleva una temporada magistral con sus errores, pero tengo confianza en él y seguro de en estas tres jornadas que quedan daremos la talla".

"Debemos de estar con esa calma, primero pensar en sacar el partido adelante de Peñíscola. Matemáticamente estamos ahí con nuestras opciones y vamos a intentar ganar el máximo de puntos posible. Al final, la liga regular te deja siempre donde te mereces", insistió Juanito, que espera la mejor versión de su equipo de cara a seguir alimentando la ilusión de acabar el campeonato entre los ocho primeros. Una opción muy real para un Betis que es noveno empatado a puntos (40) con el octavo clasificado, que en estos momentos es el Viña Albali Valdepeñas.