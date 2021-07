Biles se retira de la final individual de los Juegos Olímpicos para centrarse en su salud mental

La estadounidense Simone Biles no disputará este jueves la final individual de gimnasia de los Juegos Olímpicos de Tokio, en la que iba a defender el título, con el objetivo de "centrarse en su salud mental". La federación estadounidense, US Gymnastics, anunció su baja en la víspera de la disputa del concurso completo y un día después de que Biles se retirase de la final por equipos.

"Tras una posterior evaluación médica, Simone se retira de la final del concurso completo de los Juegos de Tokio para centrarse en su salud mental", señala el comunicado. "Continuará siendo evaluada a diario para determinar si participa o no en las competiciones individuales de la próxima semana", añade US Gymnnastics, en referencia a las finales por aparatos que comenzarán el día 1.

Jade Carey entrará en su lugar en el concurso completo; logró en la ronda clasificatoria la novena mejor nota, pero la norma que impide participar en una final a más de dos gimnastas por país la dejó fuera. "Apoyamos de todo corazón la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al dar prioridad a su bienestar. Su coraje nos enseña, una vez más, por qué es un referente para tantos", concluye la nota federativa.

