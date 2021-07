Biles se retira de la final de los Juegos Olímpicos, Rusia gana su primer oro por equipos

Simone Biles quedó fuera de la final olímpica por equipos tras hacer solo el primer ejercicio, el de salto: una bomba en la línea de flotación de la selección estadounidense, que perdió una competición por primera vez desde 2010 y tuvo que ceder el trono olímpico a Rusia (169,58 puntos). Estados Unidos ganó pese a todo la medalla de plata (166,096) y Gran Bretaña la de bronce (164,096), su primer podio.

Para Rusia, su oro es el primero desde la desintegración de la Unión Soviética. Los rusos ganaron igualmente el oro por equipos masculinos el lunes. Lo más reciente que se parezca a este doblete es la victoria de los dos Equipos Unificados en Barcelona 92.

La final concluyó sin una explicación clara sobre el problema de Simone Biles, que, al igual que hace dos días en la ronda de clasificación, se mostró seria y nerviosa al iniciar el concurso. "Un asunto de salud", dijo su federación en un escueto comunicado.

Official statement: "Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions."Thinking of you, Simone! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv