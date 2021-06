CaixaBank presenta su exposición itinerante en Sevilla para acercar el deporte paralímpico a la sociedad

CaixaBank ha presentado hoy en Sevilla su nueva exposición itinerante #InconformistasDelDeporte, cuyo objetivo se focaliza en acercar el deporte paralímpico y sus logros a toda la sociedad. Para ello, la entidad financiera ha creado una gira de tres paradas por España que tuvo como punto de partida la ciudad de Valencia y posteriormente llegará a Madrid.

Desde hoy y hasta el próximo 1 de julio, todo aquel que lo desee podrá acercarse a la oficina Store Sierpes de CaixaBank, situada en la calle Sierpes número 85, para descubrir de manera gratuita todas las interioridades del deporte paralímpico español. En dicha exposición se pueden encontrar objetos imprescindibles para los atletas paralímpicos, así como anécdotas, testimonios y vídeos relevantes que resumen la evolución del deporte adaptado en nuestro país.

Tras la parada en Sevilla, la exposición llegará a la oficina All in One de Madrid (del 5 al 23 de julio). Finalmente, la muestra se expondrá en la sede de la Embajada Española en Tokio desde finales de agosto, coincidiendo con el inicio de los Juegos Paralímpicos.

En los cuatro módulos tridimensionales integrados dentro de la oficina de CaixaBank se podrán apreciar múltiples imágenes de la evolución de los Juegos Paralímpicos desde 1960, con especial hincapié en los juegos celebrados en Barcelona 92. Al mismo tiempo, es posible ver algunas de las medallas más importantes conseguidas por la delegación española y elementos imprescindibles para que los atletas puedan competir de manera adaptada en diferentes modalidades deportivas.

La exposición también cuenta con citas de deportistas paralímpicos de renombre y fragmentos con curiosidades e historias del deporte paralímpico escritas y audiovisuales que pondrán de manifiesto la constancia, el trabajo y la superación de todos los atletas representados.

A través de esta iniciativa CaixaBank retoma sus acciones de activación de uno de los patrocinios estratégicos de la entidad como es el acuerdo con el Comité Paralímpico Español y el plan ADOP, cuyo objetivo es proporcionar a los atletas los medios económicos precisos y la visibilidad necesaria para que puedan prepararse para competir como atletas de élite.

Compromiso con la diversidad y la inclusión en el deporte

De esta manera, la entidad financiera reincide en su compromiso con el deporte paralímpico, que tiene sus orígenes en el año 2016, cuando CaixaBank decidió apostar por el patrocinio del deporte adaptado para fomentar la inclusión en el deporte y reafirmar su compromiso con la diversidad.

El primer acuerdo fue como patrocinador principal de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, con el objetivo de impulsar el baloncesto en silla de ruedas, tanto en la modalidad masculina como femenina. Al mismo tiempo, CaixaBank se implicó en los campeonatos de escuela de baloncesto en silla de ruedas para llegar a todas las franjas de edad de la sociedad.

Posteriormente, en el año 2019, CaixaBank se convirtió en nuevo patrocinador del Comité Paralímpico Español. Mediante este patrocinio, CaixaBank colabora activamente con el CPE, a través del programa ADOP y múltiples actividades en paralelo para acercar el deporte paralímpico a toda la sociedad.

En 2020, con el acuerdo renovado con la FEDDF, la entidad financiera prorrogó su compromiso con el deporte paralímpico cumpliendo con sus principales objetivos, que pasan porque los atletas puedan contar con los mejores medios posibles para lograr sus éxitos deportivos y trasladar a la sociedad los valores que representan. Además, durante este tiempo CaixaBank ha aportado, como valor añadido a su colaboración, la puesta en marcha de campañas de difusión con el objetivo dar a conocer el deporte paralímpico y sus deportistas, favoreciendo un mayor conocimiento de sus gestas deportivas y de los valores que impregnan cada una de sus acciones.

De “los 20 para los 20” a “Juntos hasta la meta”

Esta exposición itinerante se enmarca dentro del nuevo programa “Juntos hasta la meta” impulsado por CaixaBank. Esta acción sigue la estela marcada por la campaña #InconformistasDelDeporte y el programa inaugural “20 para los 20”, acción que ha consistido en impulsar un programa de retos mensuales con el objetivo de dar visibilidad al deporte paralímpico y a sus protagonistas: los deportistas.

Con el objetivo de asociar los valores de CaixaBank con el Comité Paralímpico Español y elevar la percepción del deporte paralímpico y sus deportistas en la sociedad, la entidad financiera creó, tras la firma del patrocinio en 2019, el citado plan de contenidos para “los inconformistas del deporte”, eje creativo de la campaña publicitaria que ha realizado CaixaBank durante el transcurso de este acuerdo.

A través de este calendario de acciones, CaixaBank ha acompañado al CPE en su andadura diaria hasta los Juegos Paralímpicos como partner estratégico.