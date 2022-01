Camino del derbi, limones y naranjas

Antes de llegar al furioso rompeolas que siempre es un derbi, una resaca pestilente en forma de tuits cruzados con la perla de un partido memorable en un escenario inadecuado. Las horas y los días caminan inexorablemente hacia esas nueve y media en todos los relojes de la noche heliopolitana, pero todo tiene su tiempo y a la acritud de cuanto dio de sí el malintencionado arbitraje del Rayo-Betis sucedió el sabor a un partidazo fuera de sitio.

Todo es ya derbi y sin saber qué pasó anoche en Riad en ese duelo entre rojiblancos hay que hacer parada y fonda en ciertas contestaciones que mejor hubiera sido que se tapasen. La barrabasada en Payaso Fofó del domingo ha pasado a segundo plano para que todo lo protagonice la defensa al arbitraje en la persona de Luis Medina. Y resulta curioso cómo gente que lleva media vida clamando contra los arbitrajes que benefician al Madrid han pasado de fiscales a defensores.

El inefable Luis Rubiales, que vamos a ver qué final tiene en Las Rozas, ha dicho que no le gustan los tuits de los clubes que se sienten agraviados. Lo ideal es que no hubiera motivo para ello, pero menos gusta el prepotente tuit de otro que tal baila, Estrada Fernández. Dice el catalán que cuando algo no gusta hay que mirar a otro lado, que es lo que él debió hacer en la mano de Catena y en la falta de Falcao. Lo que le faltaba a la pestilente tarta lo puso un hombre con Riad como premio.

Lo mejor de este tiempo entreguerras ocurría el miércoles en el King Fahd de Riad. Un Clásico de los mejores en un lugar inadecuado. Demasiadas chilabas en las gradas y muy pocas banderas madridistas y culés como decorado de un partido memorable entre un Real Madrid imbatible cuando tiene campo por delante y un Barça que hace pensar con optimismo en el futuro. Chamartín o Camp Nou lo hubieran escenificado mejor, infinitamente mejor, pero la pela es la pela.