Carolina Robles: "Me llevo un gran aprendizaje de los Juegos Olímpicos"

Carolina Robles, decimocuarta finalista en 3.000 obstáculos, reconoció que ha podido disfrutar "a pesar del sufrimiento físico" que ha supuesto su participación en los Juegos Olímpicos. La atleta sevillana acabó con un tiempo de 9.50,96, lastrada principalmente por la caída que sufrió durante semifinales y que la dejó con secuelas para esta final, por lo que no ha podido mejorar su marca.

"Calentando no me encontraba mal, pero desde que me caí no he vuelto a saltar una valla. Dos vueltas ha tardado en aparecer de nuevo el dolor. Ha sido intenso, pero he llegado al final", explicó la sevillana. "En cuanto me ha empezado a doler, he intentado no despegarme del grupo. Pero cada obstáculo que pasaba, dolía un poco más. Intentaba cambiar de pierna, pero en ocasiones era inviable y la ría me hacía todavía más daño. Me he dedicado a sufrir como lo hice el domingo", indicó. "Al final hubo una atleta que se cayó en la ría, creo que ha llegado la decimoquinta, no he sido la última. Se me ha escapado la marca, pero con este dolor... En cuanto llegué a 1.500, que sí iba en tiempo, ya ha sido sufrir y navegar hasta la orilla para llegar", aseguró.

Cuestionada por la experiencia, Robles reconoce que las secuelas de la caída le provocaron un "dolor muy grande", pero que merecen la pena. "Mientras iba corriendo, decía 'estoy sufriendo, pero estoy en unos Juegos'. Me dolía el costado, las costillas, el hombro... pero estoy en unos Juegos y tenía que llegar, y guerrear como lo he hecho en los últimos años", indicó.

Además, su participación en Tokio 2020 le ha servido para "aprender mucho compitiendo". "Es verdad que nunca he estado tan rodeada de rivales, con los golpes y desequilibrios en el aire. Me llevo un buen aprendizaje de aquí que espero poner en práctica en futuras ocasiones", anunció.