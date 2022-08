Carolina Robles, undécima en la final de los 3.000 obstáculos

La sevillana Carolina Robles acabó undécima en la final de los 3.000 metros obstáculos del Campeonato de Europa que se celebra hasta este domingo en Múnich.

El oro continental se lo llevó la atleta albanesa Luiza Gega, de 33 años, con récord de los campeonatos con 9.11,31, sin oposición alguna, ya que la plata se la llevó la alemana Lea Meyer (9.15,35) y el bronce la británica Elizabeth Bird (9.23,18).

La toledana Irene Sánchez Escribano y la sevillana Carolina Robles sufrieron en la final. La carrera la dominó desde el primer momento Gega, que tomó la delantera a los 200 metros imprimiendo un ritmo que fue imposible de seguir para el resto de participantes, que fueron superando obstáculos a rebufo de la albana, que llegó a este Europeo tras un quinto puesto en el reciente Mundial de Eugene (Estados Unidos).

Irene Sánchez Escribano, que fue octava en los Europeos de Berlín 2018, aguantó entre las diez primeras casi toda la carrera, llegando a estar séptima a falta de 300 metros, pero tras el último obstáculo, con un bajón físico, fue superada por la británica Aimee Pratt, la israelí Adva Cohen y la ucraniana Nataliya Strebkova, parando el crono en 9.37,84 en décimo lugar.

"Ha sido una carrera muy dura y muy rápida desde el principio. Yo me he limitado a ir en un segundo grupo pensando que las de adelante iban a caer pero incluso caí yo. Me quedé sin fuerzas y la última recta se me hizo interminable", dijo al término de la prueba.

Justo por detrás llegó Carolina Robles, que fue más constante en su carrera, aunque siempre alejada de las primeras posiciones y registró en meta 9.38,96 como undécima.

"No estoy al cien por cien satisfecha. Lo podíamos haber hecho mejor las dos pero la carrera tuvo un ritmo exigente y parecía más una prueba de la Liga de Diamante que un Europeo. Al final me fueron fallando las fuerzas, tiré de cabeza, y estoy orgullosa del trabajo", comentó la sevillana.