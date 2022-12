Dominio de 'Macadamia' en el Premio Ayuntamiento de Sevilla-IMD de las carreras de Pineda

En una mañana dominada por la lluvia y por la insólita afluencia de público, los aficionados al turf sevillano pudieron disfrutar de una vibrante jornada hípica. El protagonismo de la carrera más importante fue, absolutamente, para Macadamia. El Premio Excmo. Ayuntamiento de Sevilla-IMD, sobre 1.600m. y primera parte del hándicap fue, casi desde el principio para esta yegua de 3 años, montada por la checa Denise Sikorova y que prepara el sevillano Álvaro Soto.

Dominando el recorrido desde la primera curva, se mantuvo siempre en punta. Fue a la entrada de la recta final cuando protagonizó un competitivo galope que contuvo las pretensiones de Dabespir, con la monta de Vaclav Janacek. El de la cuadra Soñador protagonizó una dura lucha por alcanzar a la ganadora y, pese a haberse despegado del pelotón, llegó a la meta a 1 cabeza de distancia. A 6 cabezas llegaba el tercero, Sam Bellamy.

La segunda parte del Hándicap, Premio Cruzcampo sobre 1.600m., casi cumple los pronósticos. Si bien la sorpresa la dio Belleti, con Cristina Pérez que, haciendo una monta muy medida, venció al favorito Tiermes por una cabeza. Melampo, otro de los preferidos en los pronósticos, llegaba en tercer lugar con 5 cabezas. Esta carrera servía de base a la apuesta Lototurf, con lo cual es válido el número 3.

El Premio Hipódromo de la Zarzuela sobre 1.750m. fue la quinta carrera y estuvo dedicada a Álvaro Soto Aritio. El protagonista fue, desde la salida hasta la llegada, Demosthene, con la monta de Nicolás de Julián. El alazán de la cuadra Alegre se mantuvo siempre liderando la carrera. Llegaba a meta a 7 cabezas de Nayma.

La carrera de menor distancia fue la encargada de abrir la mañana, el Premio El Corte Inglés sobre 1.000 metros, fue para el favorito Eye of the Heaven, con Raúl Ramos. Esta yegua de la cuadra Zacarías Sarmiento fue cogiendo ritmo y ganando posiciones en la recta final para, finalmente, cruzar la meta a 2 cabezas de Daquiriya, el otro predilecto de los pronósticos. Con este triunfo de Eye of the Heaven su preparador, Óscar Anaya, suma su victoria número 71, igualando el máximo de victorias por entrenador y temporada que se había hecho en España, récord que está en manos de Guillermo Arizkorreta.

La carrera de mayor distancia, Premio Real Maestranza de Caballería de Sevilla para amazonas y gentlemen sobre 2.200m., y segunda de la mañana, tuvo que ser suspendida por decisión de los comisarios.

La II Steeplechase Cross Country era la encargada de cerrar esta 81 edición de las carreras del Real Club Pineda. El mejor de los 7 participantes fue Sevilla CP, con Ignacio Oliva, que hizo un emocionante y divertido recorrido compuesto por 19 obstáculos y 20 esfuerzos, sobre 3.800m.

Con todos los pronósticos cumplidos y las sorpresas propias del turf acababa la maravillosa jornada de celebración en el Real Club Pineda, en la que el espectáculo hizo vibrar a los muchos aficionados que acudieron al hipódromo veterano.