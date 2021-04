El Ciencias Universidad Pablo de Olavide recibe el domingo (12:00) al Mazabi Santander en la jornada aplazada el pasado 28 de marzo por encontrarse el conjunto cántabro en cuarentena por coronavirus. Es un importante encuentro con muchos alicientes para los de Manuel Mazo, que tratarán de brindar a su público el nivel mostrado en esta segunda fase.

Cualquier marcador a favor del cuadro científico lo clasificaría para los play off por el título liguero y volver a estar con los ocho mejores equipos del rugby español. El conjunto cántabro, por contra, se lo juega todo, ya que sólo le vale la victoria. Los bisontes, lastrados esta temporada por un comienzo irregular, cuentan con jugadores de calidad con capacidad para desequilibrar el encuentro en cualquier momento.

Los santanderinos se encuentran en la cuarta posición de la clasificación del Grupo 2, con 17 puntos, y cuenta el tercera argentino Nicolás Walker, el full back inglés Finlay Sharp y el campurriano Joel Soria como jugadores con más ensayos (cuatro). El máximo anotador del equipo es el paranense Julián Izaguirre, con 73 puntos.

"Este partido es un reto para nosotros, tras dos victorias consecutivas importantes pero aún no hemos conseguido nada y los jugadores lo saben. Nos queda una victoria para salvarnos sin depender de nada más", afirmó Mazo, satisfecho con la semana de trabajo: "El equipo está con confianza en este momento de la temporada. Saben que además de confirmar la categoría, si ganamos, podemos hacer historia con la clasificación por primera vez en los play off por el título". Sobre el rival expuso que "ha mejorado con una buena defensa". "Tiene como objetivo la salvación y eso pasa por ganar en Sevilla. Van a morder. Tenemos que salir en nuestra casa, ante nuestra gente y con la oportunidad de meternos en play off, con la personalidad y el carácter que requiere la competición", explicó el preparador sevillano, que cuenta con toda su plantilla disponible salvo Jan Louis La Grange.