El Coria examina al Betis Deportivo

Después de conseguir un trabajado triunfo en Lucena, el Betis Deportivo vuelve a la acción recibiendo al Coria en Heliópolis. Un nuevo examen para el filial verdiblanco, hasta el momento imbatido en la Avenida de Italia, donde cuenta con cinco victorias y cuatro empates, números intimidantes.

Enfrente tendrá esta vez al irregular conjunto ribereño. El cuadro de Alejandro Ceballos no acaba de encontrar su ritmo y llega con cuatro derrotas consecutivas en la mochila. Pero a la vez fue capaz de derrumbar a mediados de noviembre el fortín más duro de la categoría, el Nuevo Mirador de Algeciras con un escandaloso 0-4. Seguramente por eso desconfía el técnico del filial heliopolitano de la piel de cordero que puedan vestir los ribereños en Heliópolis. "Prohibida la relajación", dice José Juan Romero.

El gerenero insiste en que el Coria tiene buenos futbolistas y "muy buen cuerpo técnico" y no quiere que sus muchachos puedan encarar el partido sin la determinación necesaria. De cualquier modo, Romero recalca que los suyos son "insaciables" y que están "deseando que llegue el partido para volver a competir".

Se espera que el extremeño Roberto, que no estuvo en Lucena al estar convocado con la selección española sub 18, vuelva al once de los verdiblancos. La alineación del filial no debería distar mucho de las recientes. La duda más reseñable está en el puesto de pivote. Jaime Garijo parecía dueño de la demarcación este curso, pero Romero le dio la titularidad en los últimos dos choques al recién fichado Paul Akouokou. Para el costamarfileño no está siendo fácil adaptarse al estilo del Betis Deportivo.

Por su parte, el Coria sigue muy mermado por las lesiones. A las bajas de larga duración de Josemi, Redondo y Álex Serrano hay que añadir la reciente marcha de Samu. Los ribereños cayeron el jueves en casa ante el Puente Genil. Y tras el partido, Ceballos reconoció que el equipo atraviesa una situación "de nervios", así como la dificultad de tener que reconstruir al equipo ante las ausencias. "Necesitamos fichajes", dijo el entrenado sin tapujos.

En esa coyuntura, la visita al Betis Deportivo se hace complicada para los ribereños. Los heliopolitanos quieren volver a vencer para seguir comprometiendo al Córdoba B y al Utrera. Pero aunque el filial figure en los puestos punteros de la tabla, Romero advierte que "va a ser un año muy largo" para todos los que optan al play off.