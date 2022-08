David Muñoz sufre una aparatosa caída durante los libres de Moto3 sin consecuencias

Una intensa tormenta durante la noche dejó el asfalto del Redl Bull Ring de Spielberg, donde se disputa este fin de semana el GP de Austria de Motociclismo, completamente mojado para el inicio de la primera tanda de entrenamientos libres de Moto3, en la que el sevillano David Muñoz (KTM), que ayer confirmó su continuidad en el campeonato para 2023 al firmar con el equipo español BOE Motorsport y será compañero de Ana Carrasco, fue el primer protagonista del día por una caída en la curva diez del trazado.

😮 @david64official was certainly eager this morning! Top of the times straight away but he's just been caught out at the final corner! 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/eXGtoq15uD