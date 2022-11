Derrota del Cajasol Voley en casa ante un potente rival (0-3)

Cajasol Voley Dos Hermanas no pudo vencer a un gran Avarca de Menorca que presentó sus mejores bazas en el Pabellón de los Montecillos. Las menorquinas mostraron mayor determinación en los momentos claves del encuentro, el cual estuvo muy igualado en todo momento tal y como refleja el electrónico. Se registró la mejor entrada en el pabellón de los Montecillos con 600 personas que vibraron con un Cajasol Voley Dos Hermanas que jugó uno de los mejores partidos de la temporada.

El primer set comenzó con el equipo de Ricardo Torronteras siendo muy determinante en el saque y el ataque. Avarca de Menorca no ajustó las recepciones y no pudo formar buenos ataques, que era defendidos por las nazarenas, en especial su líbero Isabel Barón. Marina Saucedo en la colocación encontraba recursos por todas las zonas y consiguió poner a las locales con 17-10 en el electrónico. Pero una desconexión en una rotación, provocó un parcial de 0-5 para las visitantes que ajustó el marcador. No conseguía salir de ello, a pesar de los tiempos muertos pedidos por Ricardo Torronteras. Avarca de Menorca subió el nivel e hizo mucho daño con su opuesta, además de las defensas de Patricia Rodríguez. Finalmente, y tras un final de infarto, se llevó el set 24-26.

El segundo set comenzó con el jarro de agua fría que supuso perder un set que llegó a ir venciendo por siete puntos, como el anterior. Pero se rehízo el equipo de Torronteras que mostró durante todo el encuentro una garra y una actitud que se unieron al buen juego desplegado. Winderlys Medina por cuatro siguió percutiendo y consiguiendo puntuar. Pero de nuevo, con la máxima igualdad el marcador y con todo el pabellón apretando, cayó del lado visitante por 22-25.

Por último, el tercer set guardó la misma tónica de los anteriores. La igualdad en todo momento, con un voleibol espectacular en todos los aspectos, y destacando en lo defensivo por ambos conjuntos. En las filas visitantes se encuentra enrolada la exjugadora de Cajasol Voley Dos Hermanas, Carla Jiménez, que también sumó un gran encuentro. El tercer set cayó del lado visitante por 23-25.

Cajasol Voley Dos Hermanas tiene una cita frente a Haro CV el próximo sábado a las 18:00 horas. Una cita que se antoja como una final de cara a luchar por los puestos de la Copa de la Reina, de los cuáles ha salido tras esta jornada con el punto conseguido por Kiele Socuéllamos frente a las líderes de liga. Con una victoria, las nazarenas llegarían a la última jornada de la primera vuelta con opciones reales en el encuentro frente a Emevé Lugo que se disputará en 14 días en el Pabellón de los Montecillos.