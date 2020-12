Son todos los que están y no están todos los que son

Así como resultan incuestionables los merecimientos del Real Madrid para que fuese considerado el mejor club del Siglo XX, los premios individuales en un deporte tan coral como el fútbol no se deben a datos objetivos. Siempre dudé de la rigurosidad de los distintos balones de oro que proliferan en cada curso, de ahí que no me extrañe la división de opiniones levantada en torno a la nominación del mejor equipo de la historia.

Todo opinador echa de menos a algún futbolista y desde aquí enarbolo mi extrañeza por la ausencia de quien fuese considerado piedra filosofal del fútbol, el inigualable don Alfredo Estéfano di Stéfano Laulhé, que Dios tenga a su lado. A partir de tamaño desaguisado, la lista de ausentes puede alcanzar para hacer una veintena, o más, de equipos mejores de la historia. Y lo cierto es que cada opinión podría estar acompañada de una sobredosis de razones objetivas.

Ya sé que el fútbol es presente y que la historia suena a historietas propias de viejos, por lo que no es de extrañar que haya más abogados de Sergio Ramos que de la Saeta Rubia. Pero yendo a ese equipo ideal hay que reconocer que todos los que están son merecedores de figurar ahí a la par de que en él no están todos los que son, entre otras cosas porque no caben más de once. Sin embargo, hay uno en el once ideal que atiende por Lothar Matthaus y que es muy cuestionable.

La ausencia de Di Stéfano y de Cruyff es lo que más extraña, ya que ambos, junto a Pelé, Maradona y Messi, están considerados como los mejores de todos los tiempos. Si en tiempos del imperio se decía que cada español llevaba dentro un seleccionador nacional, en este invento destinado a paliar las inconveniencias que causa la puta pandemia hay argumentos como para formar una infinita cantidad de selecciones. Ahora bien, que Di Stéfano y Cruyff no estén chirría cantidad.