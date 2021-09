Endesa enciende el básket ACB

José Bogas: "Vemos al baloncesto como un amigo y 10 años no son una casualidad"

La compañía energética recibió a directivos, jugadores y entrenadores de nuevo. Muchas estrellas que dieron lustre a un acto conducido por el periodista Fran Fermoso, junto a los comentaristas de Movistar Sara Giménez, Amaya Valdemoro y Sitapha Savane, en el que Raúl Pérez y los Colgados del aro Pablo Lolaso y Siro López sacaron la parte menos conocida y más desenfadada de los jugadores. Un acto dinámico en el que entre bambalinas hubo mucha camaradería entre los protagonistas . Lo mismo Benite, ex del UCAM Murcia, ensayaba junto a Lima la canción que cantaría en la gala, que Pozas charlaba con Oliver sobre su pasado en Santiago o Brizuela bromeaba con Rafa Martínez. Fueras de las pistas hay muchos amigos .

En la misma línea se expresó el consejero delegado de Endesa, José Bogas : "La vuelta del público es una de las noticias más esperadas y positivas, porque es el alma de la competición. Llega el momento de sentir la emoción del baloncesto . Estoy seguro que este reencuentro va a cambiar la competición y a los jugadores y avanzaremos a la normalidad. Endesa se siente respetada y a gusto con el baloncesto. Este año queremos focalizarnos más todavía en los aspectos sociales. Vemos al baloncesto como un amigo y 10 años no son una casualidad. Colaboramos con la ACB de una forma que va mucho más allá que un patrocinio. Siempre nos hemos sentido respetados y acompañados”, aseguró.

Último tributo para Cabezas y Felipe Reyes tras su retirada

En el acto de presentación de la Liga Endesa la ACB no se olvidó de dos leyendas que colgaron las botas definitivamente. Felipe Reyes destacó la tranquilidad de un verano en el que por fin pudo disfrutar de la familia, "sin echar de menos el baloncesto". Una trayectoria larga y dilatada como la de Carlos Cabezas, que se despidió de la afición en el pasado amistoso del Unicaja frente al Real Madrid. Y se despidió en la pista, jugando y disfrutando del calor de su gente. "Fue lo mejor, poder decir adiós desde la cancha sintiendo el calor del público". "Estoy muy orgulloso de la carrera que he tenido, pero sobre todo de los años que he dedicado a esta liga", aseguró el malagueño, que ha disputado 531 partidos de ACB.