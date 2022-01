Vídeo: Endrick, el delantero brasileño que ya fascina a la FIFA con 15 años

Es la última sensación del fútbol brasileño y se llama Endrick Felipe Moreira de Sousa. Es delantero de las categorías inferiores del Palmeiras, tiene 15 años y sus goles, el último de chilena desde fuera del área, ya fascinan a la FIFA.

El joven atacante zurdo se ha convertido en la gran revelación de la Copinha de Sao Paulo, la mayor competición de fútbol júnior de Brasil que siguen de cerca los ojeadores de los clubes más poderosos del mundo en busca del enésimo nuevo Pelé.

Brasil es una mina infinita de talento y este año todos los ojos están puestos en Endrick, que está demostrando un desparpajo increíble frente a jóvenes cinco años mayores que él.

Lleva cinco goles en la Copinha, el último de espectacular chilena desde la corona del área en la victoria por 5-2 frente al Oeste que dio el pase a su equipo a semifinales.

La FIFA quedó maravillada con el tanto y este viernes lo compartió en sus redes sociales.

Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex.Just some of the names to have illuminated @Palmeiras teams of yesteryear.Meet 15-year-old Endrick Felipe Moreira de Sousa. 😮🤩💚#FridayFeelingpic.twitter.com/7kZuz9yVy6 — FIFA.com (@FIFAcom) January 21, 2022

"Ademir da Guia. Cesar Maluco. Leivinha. Evair. Edmundo. Rivaldo. Djalminha. Alex. Son sólo algunos de los nombres que han iluminado equipos del Palmeiras de ayer. Conozca a Endrick Felipe Moreira de Sousa, de 15 años", invitó la cuenta de Twitter del órgano rector del fútbol mundial a sus cerca de 15 millones de seguidores.

Los grandes clubes europeos, como Barcelona, Liverpool y Manchester City, entre otros, también han levantado la antena, según la prensa brasileña.

Orígenes humildes

Como muchas de las grandes estrellas brasileñas, Endrick tiene orígenes muy humildes en este inmenso país de 213 millones de habitantes donde la desigualdad social se ensaña especialmente con la población negra, que es mayoritaria.

Nació en la periferia del Distrito Federal de Brasilia (centro) y a los cuatro años ya estaba dando patadas al balón. Empezó a destacar desde bien pequeño.

Su padre, Douglas Sousa, publicó los goles de su hijo en YouTube y buscó interesados entre los grandes clubes brasileños, que se concentran principalmente en Sao Paulo y Río de Janeiro.

El primero en interesarse fue el Sao Paulo, que invitó a la familia a mudarse a la región, aunque sólo le ofrecieron una ayuda económica de 150 reales (casi 30 dólares) al mes, según relató Sousa en una entrevista reciente al "canal do Nicola".

Corinthians y Santos, de los que salieron Neymar o Rodrygo Goes, también tocaron a su puerta, pero igualmente no quisieron costear los gastos del alquiler de la familia en Sao Paulo.

El Palmeiras sí atendió esas necesidades y Endrick empezó a jugar en la cantera del equipo verdiblanco en 2017, con apenas diez años de edad.

En esos primeros meses en la capital paulista, su padre se puso a vender desayunos en una terminal de autobuses. Más tarde, el Palmeiras le ofreció ser empleado doméstico en el centro de entrenamiento del club.

Sobre el campo, Endrick destacó desde el primer día. Cinco años después, ha marcado 165 goles en 169 partidos en las categorías inferiores del equipo paulista.

Es tan joven que, por ley, aún no puede firmar un contrato para jugar en la primera plantilla hasta que cumpla 16 años, lo que ocurrirá el próximo 21 de julio.

Su padre intenta como puede rebajar toda la euforia desatada en las últimas semanas: "No sirve de nada creerse que eres el mejor, si no entrenas, no te esfuerzas y no estás centrado".

Los comentaristas brasileños más veteranos también piden paciencia y no convertir al chaval en un "juguete roto".

"Puede evolucionar a un nivel técnico espectacular y transformarse en la mayor revelación desde Neymar, pero para eso necesita ser cuidado y protegido de todo lo que vendrá de aquí para adelante", señaló el exjugador brasileño Walter Casagrande, en su columna en el portal Ge.